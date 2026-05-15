內圈捕影│「江南勇士」重新振作

由於大多周日戰駒都做最後試跑，故昨朝到內圈出試馬不太多。

「臻至辰」助手踱一圈，慣性搶口要緊韁捉實，火力未減馬身仍壯，神態甚活潑，正值勇境體力充沛。

「同心同夢」助手踱一圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又爽勁，大半程岳高頭走，充滿朝氣大有進展。

「日出東方」助手踱一圈，試來相當放鬆，情緒不斷改善，神生步爽充滿朝氣，持續勇銳不斷進步。

「舞林盛宴」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身結實無肥態，進度極之理想。

「怪獸波士」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身收壯毛色唔再淡，力度亦增強不少，進度轉好。

「鬥志波」助手踱一圈，神色好過之前，火氣亦然，馬身實淨毛色油潤，步挺輕爽呈現活力，有起色。

「瀧澤飛駒」助手踱一圈，大大步走過，步挺爽勁又有彈力，雙目有神毛色悅目，傷癒理想不遜贏馬時。

「發財金戈」巫顯東踱兩圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，具備爭勝水準。

「果然僥倖」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，神采奕奕極惹好感。

「江南勇士」助手踱一圈，雙目有神復現朝氣，馬身粗壯肌肉結實，毛水靚番好多，久沉馬重新振作。

謝鋒