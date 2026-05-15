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晨光追擊│「哥倫布」狀態弗爆

晨操動態
更新時間：00:28 2026-05-15 HKT
發佈時間：00:28 2026-05-15 HKT

一如平日的周四晨課，昨朝出跳馬相當踴躍，當中不乏周日參戰分子及勇馬，現摘錄如下。

「亨驥」戴頭罩由助手跳兩段，仍戴住馬定基但無岳頭，神色甚佳充滿朝氣，狀態不俗。
「實力加」戴頭罩由奧爾民跳兩段，豎尾但好集中，雙目炯炯有神，墜手現暗火呈勇態。
「開心三寶」戴頭罩由助手跳三段，大大隻唔重身，專注神采奕奕，仍在爭勝水準。
「鴻圖大展」戴頭罩由布浩榮跳兩段，步順流暢力度不弱，毛色唔再淡色，進度理想。
「鋁神」戴頭罩由奧爾民跳兩段，虛火已泄無之前咁心急，步伐整齊狀態已操勇。
「捷足奔馳」戴眼罩由田泰安跳三段，動作仍有點大，但力度增強，步開得闊好狀態。
「健康快車」助手跳兩段，走勢硬朗力度唔錯，馬身壯健毛色立立靚，狀態平穩。
「快樂高球」戴眼罩由班德禮跳兩段，大步輕鬆走過，力度好神態佳，上佳水準。

「精算特殊」戴頭罩由助手跳一段，有番墜手感，展現久違了的火氣，重新振作。
「精算特殊」戴頭罩由助手跳一段，有番墜手感，展現久違了的火氣，重新振作。

「耀寶」戴頭罩由潘頓跳兩段，主動性強火氣好番好多，要挑剔是較多汗濕。
「確好勁」戴頭罩由巴度跳三段，口勁仍重但馬身好靚，早前試閘加罩表現好。
「富裕君子」戴頭罩由莫雷拉跳兩段，從容走過，馬身喼到壯無瘦，狀態無走樣。
「遨遊波士」戴頭罩由助手跳兩段，容光煥發步爽俐落，外觀亦討好，狀態一直理想。
「紅海風帆」戴頭罩由黃寶妮跳兩段，汗濕多唔心急，力度好番好多，重踏正軌。
「精算特殊」戴頭罩由助手跳一段，有番墜手感，展現久違了的火氣，重新振作。
「超開心」戴頭罩由助手跳兩段，含枚俯首神情專注，落腳夠勁力度貫注，勝後續勇。
「巴閉精」戴頭罩由潘頓跳兩段，按住輕鬆走過，馬身靚且好薄皮，步輕巧流暢，進度不俗。
「天福」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，大大步走過饒具氣勢，外觀省鏡身壯色潤，態比前好。
「哥倫布」莫雷拉草閘跳兩段，出閘無問題，而且墜手有火有力，狀態弗得很。

兆文

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