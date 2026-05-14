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內圈捕影│「健康快車」火力充足

晨操動態
更新時間：01:30 2026-05-14 HKT
發佈時間：01:30 2026-05-14 HKT

不少參戰馬昨朝到內圈出試，場面熱鬧，現將操練報導如下。

「健康快車」助手踱一圈，馬身好粗壯，充滿了線條美，神色活躍朝氣勃勃，火力充足，極具好感。「確好勁」助手踱一圈，脾氣馬無扭計，神情好放鬆，步挺順暢有彈力，馬身粗壯，早前試閘表現又好。

「友瑩亮」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身札實力度充足，依然省鏡未見疲態。「快樂神駒」助手踱一圈，無時無刻搶住走，心火旺盛神態生猛，馬身依然好靚，朝氣勃勃譽滿欄邊。

「正極」助手踱一圈，外觀頗吸引，毛色立立令，馬身亦夠實淨，步順爽勁神態暢旺，論態相當不俗。「天天更好」助手踱一圈，擔高頭走好神氣，口勁完全收斂，力度充裕馬身壯健，活力充沛弗到漏油。

部族高手勇況依然

「部族高手」運步如輪神采奕奕，力度充足毛色油潤。
「部族高手」運步如輪神采奕奕，力度充足毛色油潤。

「部族高手」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足毛色油潤，馬身依然壯碩，勇況依然無走樣。「自動自覺」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，外觀亦省鏡，氣勢旺盛蓄勢待發。

「赤風驪」助手踱兩圈，情緒安穩好專注，細馬身夠札實唔瘦，進度理想已踏正軌。「紅海風帆」助手踱一圈，神態生猛火氣復現，步順開揚又有彈力，馬身實淨毛色油潤，重新振作。

「捷足奔馳」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，馬身好靚好壯，神采奕奕雙目有神，有煥然一新之感。

謝鋒

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