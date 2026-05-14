晨光追擊│「開心老闆」火氣甚旺

昨朝出跳的參戰馬並非太多，亦好少弗馬，而且甚少騎師出現，現將操練報導過程如下。

「開心老闆」助手拍「本領輝煌」跳兩段，全程佔取上風，翻步寬闊開揚，火氣甚旺，過終點餘勢甚強，弗到震。「開心三多」戴頭罩由助手跳兩段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉起展，目光銳利佳態保持。

「星光大道」戴頭罩由韋達跳兩段，肯轉腳且暗火湧現，力度更提升不少，確認早熟貨色。「同心同夢」周俊樂拍「喜駿昇星」田泰安跳兩段，同樣戴頭罩，前駒跳來似樣似樣，身輕步挺有活力，積極備戰下有明顯進步，後駒出腳仲係好笨重，而且周身郁，未夠集中。

「三甲之星」戴頭罩由田泰安跳兩段，精神飽滿饒具朝氣，身實淨毛色現光澤，具備贏馬水平。「夢照發」助手跳一段，用暗力拉實，身壯神態活躍，勇況持續體力充裕。

藍爵爺神態軒昂

「藍爵爺」走勢硬朗有力，前所未見吸引。

「藍爵爺」戴頭罩由希威森跳兩段，扣住走神態軒昂，走勢硬朗有力，外觀又靚，前所未見吸引。「發財金戈」戴頭罩由巫顯東拍「寶成智星」跳兩段，帶點均速但過步暢順，更重要肯轉腳，表現精神爽利，有進展。

「光輝歲月」助手跳兩段，神態專注火力俱備，馬身脹卜卜，佳態保持極之吸引。「鼓浪好友」戴頭罩由霍宏聲跳兩段出腳爽勁有力，過終點後餘勢尚可，仍然具備爭勝水準。

「戰騎飛」戴頭罩由楊明綸拍「前衛火影」跳兩段，跑規改善了，再無頭擰擰，神色吸引力度增強，踏上正軌。「瀧澤飛駒」戴頭罩由田泰安跳兩段，步順輕快身壯結實，神態亦對辦，但火氣唔算充裕。

「盈益善」助手跳兩段，神態平淡，力度好一般，欠氣勢遠遜贏馬時。

兆文

