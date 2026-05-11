內圈捕影│「志滿同行」步挺爽勁

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「銀亮奔騰」助手踱兩圈，目光銳利精神奕奕，馬身仍壯無瘦，步爽力度充足，持續勇銳極之吸引。「志滿同行」助手踱一圈，步挺爽勁精神爽利，馬身壯到不得了，毛色油潤悅目，佳態保持氣勢旺盛。

「將義」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，馬身仍壯好實淨，火氣亦有增無減，論態出色未見走樣。「豐辰」助手踱兩圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，勝後操足有進無退。

「競駿非凡」助手踱一圈，全程擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，身又夠壯外觀靚，勇銳無比。「東方寶寶」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身紮實神態活潑，比前更進一步。

「時間寶」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，全程岳高頭走，身壯神態昂揚，弗到不得了。「獵寶勤」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺火氣唔錯，馬身喼得到，新勝猶勇弗到漏油。

先到先得火氣充裕

「先到先得」步挺爽勁貫注力強，一直省鏡及鋒而試。

「先到先得」助手踱一圈，大大步走過，步挺爽勁貫注力強，目光銳利火氣充裕，一直省鏡及鋒而試。「驕陽雄心」助手踱兩圈，愈見收斂汗濕唔多，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦收得好壯，進步漸入佳境。

謝鋒