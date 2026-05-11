Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「志滿同行」步挺爽勁

晨操動態
更新時間：15:30 2026-05-11 HKT
發佈時間：15:30 2026-05-11 HKT

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「銀亮奔騰」助手踱兩圈，目光銳利精神奕奕，馬身仍壯無瘦，步爽力度充足，持續勇銳極之吸引。「志滿同行」助手踱一圈，步挺爽勁精神爽利，馬身壯到不得了，毛色油潤悅目，佳態保持氣勢旺盛。

「將義」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，馬身仍壯好實淨，火氣亦有增無減，論態出色未見走樣。「豐辰」助手踱兩圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，勝後操足有進無退。

「競駿非凡」助手踱一圈，全程擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，身又夠壯外觀靚，勇銳無比。「東方寶寶」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身紮實神態活潑，比前更進一步。

「時間寶」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，全程岳高頭走，身壯神態昂揚，弗到不得了。「獵寶勤」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺火氣唔錯，馬身喼得到，新勝猶勇弗到漏油。

先到先得火氣充裕

「先到先得」步挺爽勁貫注力強，一直省鏡及鋒而試。
「先到先得」步挺爽勁貫注力強，一直省鏡及鋒而試。

「先到先得」助手踱一圈，大大步走過，步挺爽勁貫注力強，目光銳利火氣充裕，一直省鏡及鋒而試。「驕陽雄心」助手踱兩圈，愈見收斂汗濕唔多，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦收得好壯，進步漸入佳境。

謝鋒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔豪宅雙屍案│英籍銀行家五日虐殺兩妓女 拍片紀錄兇殘過程
突發
16小時前
谷德昭胞姊谷薇麗睡夢中猝逝 離世前姊弟仍傳短訊 發文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顧你
谷德昭胞姊谷薇麗睡夢中猝逝 離世前姊弟仍傳短訊 發文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顧你
影視圈
4小時前
江美儀「細女」熊子逸外貌突變金髮辣妹 晒豐滿身材玲瓏曲線 曾目睹家人慘死陷抑鬱
江美儀「細女」熊子逸外貌突變金髮辣妹 晒豐滿身材玲瓏曲線 曾目睹家人慘死陷抑鬱
影視圈
1小時前
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
薛家燕兩度開腔勸鼎爺放手 直斥李泳漢要反省肯做實有工開：大隻又夠惡可做保鑣勸阿爺狠心放手：仔女事自己負責 。
02:21
薛家燕兩度開腔勸鼎爺放手 直斥李泳漢要反省肯做實有工開：大隻又夠惡可做保鑣
影視圈
9小時前
星島申訴王｜花費20萬醫濕疹一度「想放棄治療」 女生辭職搬入坪洲病情好轉：希望外界多理解
04:57
星島申訴王｜花費20萬醫濕疹一度想放棄治療 女生辭職搬入坪洲改善病情：希望外界多理解
申訴熱話
7小時前
一圖看清香港屋邨走廊今昔 向左走向右走？ 網民一原因票選舊式長廊｜Juicy叮
一圖看清香港屋邨走廊今昔 向左走向右走？ 網民一原因票選舊式長廊｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
飛蟻大軍湧現多區民居 憂脫翅會變白蟻？專家教預防及消滅秘訣
飛蟻大軍湧現多區民居 憂脫翅會變白蟻？專家教預防及消滅秘訣
家居裝修
3小時前
鄭世豪不清楚李泳豪家事 指對方係超級好仔 邱芷微曾與李泳漢拍廣告：工作上覺得佢唔太差
鄭世豪不清楚李泳豪家事 指對方係超級好仔 邱芷微曾與李泳漢拍廣告：工作上覺得佢唔太差
影視圈
4小時前
陳志雲涉貪官司看清朋友真面目 男星轉投「余黨」割席：世界仔識做呀 矛頭直指崔建邦？
陳志雲涉貪官司看清朋友真面目 男星轉投「余黨」割席：世界仔識做呀 矛頭直指崔建邦？
影視圈
7小時前