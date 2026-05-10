內圈捕影│「金牌活力」暗火展現

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「金牌活力」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又靚，打仔惡馬一直省鏡。「福進」助手踱一圈，急口馬收斂表現淡定，外觀靚身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，神態軒昂大有進展。

「香港神駒」助手踱一圈，步順力足又夠勁度，細馬身壯得很，目光集中火力充裕，新勝持續態勇。「上浦福旺」助手踱一圈，情緒安穩好專注，走規亦改善無頭岳岳，細馬身又夠壯，觀感更勝贏馬時。

「太陽勇士」助手踱一圈，步挺順暢極具彈力，馬身粗壯好札實，墜手火氣足夠，抖夠操足蓄勢待發。「焦點」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足火氣保持，馬身壯毛色靚，長期呈勇體力充沛。

「添開心」助手踱一圈，急口馬小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度亦夠，神態回旺重現朝氣。「極光之子」助手踱一圈，愈來愈放鬆，汗濕唔多又夠專注，馬身收壯展現線條，進度理想已在勇境。

祥勝將軍弗得緊要

「祥勝將軍」充滿了氣勢，目光炯炯有神。

「勁好運」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚力度貫注，一直見好毫無疲態。「祥勝將軍」副練踱一圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，雖然馬仔細細，但身好靚全身肌肉，弗得緊要。

謝鋒