內圈捕影│「朗日雪峰」步姿爽朗

大多戰駒今朝均到內圈加課，勇馬甚多，精彩鏡頭一個接一個。

「烈進駒」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步勁爽朗馬身粗壯，毛色呈現光澤，進度出色極具好感。「朗日雪峰」黃智弘踱兩圈，步姿爽朗彈力亦足，神態暢旺火氣唔錯，馬身喼得到，勇態保持有餘。

「縱橫大兄」助手踱一圈，走勢硬朗神態活躍，有火有力朝氣勃勃，毛色悅目烏卒卒，傷癒勇態已備。「心雄雄」助手踱一圈，細細隻身夠札實，跑姿順暢落腳輕巧，力度可以神色甚佳，一直在上佳水準。

「文明福星」助手踱一圈，慣性搶口要緊韁捉實，火力未減馬身仍壯，神態甚活潑，正值勇境好吸引。「綫路福將」助手踱一圈，愈見放鬆，情緒不斷改善，步履輕盈又夠爽勁，身靚結實外觀愈來愈駟正。

團結勇士雙目有神

「團結勇士」步挺順暢又有彈力，持續勇銳未見底落。

「手機錶勁」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身比前更粗壯，勇銳並進步。「團結勇士」助手踱一圈，大大步走過，步挺順暢又有彈力，雙目有神火氣又好，持續勇銳未見低落。

「火悟空」助手踱一圈，神情專注目光如炬，大舊飯身夠輕，身色皆靚外觀討好，勇況依然銳氣正盛。「威利金箭」助手踱一圈，步挺開揚貫注力足，姿態從容不迫，馬身收壯毛色靚，轉倉操足及鋒而試。

謝鋒

