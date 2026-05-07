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內圈捕影│「錶之星河」走勢硬朗

晨操動態
更新時間：01:30 2026-05-07 HKT
發佈時間：01:30 2026-05-07 HKT

昨朝很多參戰馬出跳，相對在內圈踱步較少，但仍有勇馬，現報導如下。

「錶之星河」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色油潤，狀態長期呈勇。「會長之寶」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，火氣有增無減，朝氣勃勃佳態保持。

「手機錶勁」助手踱一圈，充滿了氣勢，過步爽勁力度貫注，馬身更壯更實淨，神采飛揚弗到漏油。「火悟空」助手踱一圈，毛色悅目鳥卒卒，大馬身壯外觀好睇，步挺急勁力度充沛，勝後有進無退。

「川河石駒」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神態對辦又有暗火，狀態理想。「星辰千帥」助手踱一圈，擔高頭走極神氣，步順力雄火氣充裕，馬身保持壯健，持續有進正值勇境。

有情有義銳不可擋

「有情有義」運步如輪神采奕奕，雙耳烔烔目光銳利。
「有情有義」運步如輪神采奕奕，雙耳烔烔目光銳利。

「有情有義」黃智弘踱兩圈，運步如輪神采奕奕，雙耳烔烔目光銳利，馬身壯到不得了，銳不可擋。「紅磚戰士」助手踱一圈，情緒安穩好專注，走規改善無頭岳岳，身收靚無肥態，好過上仗進度唔錯。

「朗日雪峰」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，神態自若身靚色潤，力度不弱展現朝氣，勇態保持有餘。「銀騎士」助手踱一圈，快慢由人表現乖巧，馬身收靚呈現線條美，勁度比前增強，具備爭勝水準。

謝鋒

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