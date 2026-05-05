內圈捕影│「辣得金」神生步爽

大多參戰馬今朝到內圈出試，有甚多勇馬出現，現將操練報導如下。

「樂矚心機」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，出腳輕爽力度充足，馬身夠壯唔瘦，火力不俗狀態對辦。「辣得金」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，上佳水準不遜勝時。

「快樂神駒」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色油潤，至今最弗一次。「精明選擇」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，灰馬身夠實淨，神采奕奕極具朝氣。

「顯勝高昇」副練踱一圈，快慢由人試得乖巧，馬身好壯，神態活躍目光銳利，已達及鋒而試勇境。「林寶精神」助手踱一圈，步順力足又夠勁度，馬身壯到不得了，毛色油潤展現光澤，近況極之出色。

滿心星勇態保持

「滿心星」神情專注目光如炬，神態軒昂火氣仍盛。

「開心五月」助手踱一圈，比前收斂接受操控，走規有改善，力度充沛走勢爽朗，外觀又靚身壯色潤。「滿心星」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神態軒昂火氣仍盛，勇態保持有餘。

「樂勝天下」袁幸堯踱一圈，步挺急勁精神爽利，身靚呈現條線美，火氣未減半分，打仔馬佳態保持。「知足常樂」助手踱一圈，輕描淡定完成，神態自若雙耳烱烱，身靚毛色火金光閃閃，去番最佳時候。

謝鋒