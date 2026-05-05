Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「辣得金」神生步爽

晨操動態
更新時間：15:15 2026-05-05 HKT
發佈時間：15:15 2026-05-05 HKT

大多參戰馬今朝到內圈出試，有甚多勇馬出現，現將操練報導如下。

「樂矚心機」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，出腳輕爽力度充足，馬身夠壯唔瘦，火力不俗狀態對辦。「辣得金」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，上佳水準不遜勝時。

「快樂神駒」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色油潤，至今最弗一次。「精明選擇」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，灰馬身夠實淨，神采奕奕極具朝氣。

「顯勝高昇」副練踱一圈，快慢由人試得乖巧，馬身好壯，神態活躍目光銳利，已達及鋒而試勇境。「林寶精神」助手踱一圈，步順力足又夠勁度，馬身壯到不得了，毛色油潤展現光澤，近況極之出色。

滿心星勇態保持

「滿心星」神情專注目光如炬，神態軒昂火氣仍盛。
「滿心星」神情專注目光如炬，神態軒昂火氣仍盛。

「開心五月」助手踱一圈，比前收斂接受操控，走規有改善，力度充沛走勢爽朗，外觀又靚身壯色潤。「滿心星」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神態軒昂火氣仍盛，勇態保持有餘。

「樂勝天下」袁幸堯踱一圈，步挺急勁精神爽利，身靚呈現條線美，火氣未減半分，打仔馬佳態保持。「知足常樂」助手踱一圈，輕描淡定完成，神態自若雙耳烱烱，身靚毛色火金光閃閃，去番最佳時候。

謝鋒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
00:56
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
五一黃金周︱內地客訪麥理浩徑疑拆路牌打卡？小紅書發帖：這才是我要的遊客照 事主有回應
社會
5小時前
星島申訴王｜月入9萬都唔敢生仔？港女淚訴：供樓供車養長老，邊有錢養細路
星島申訴王｜夫婦月入9萬 都唔敢生仔 港女詳列開支 揭「月光族」悲歌
申訴熱話
8小時前
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
影視圈
7小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
5小時前
結業潮｜北角新港宴會廳結業 20多名員工受影響 被拖欠1至2個月工資
社會
5小時前
日本過江連鎖吉列豬扒店「吉豚屋」疑全線結業！五區分店突然熄燈 高峰期擁13分店 網民：質素已經算唔錯
日本過江連鎖吉列豬扒店「吉豚屋」疑全線結業！五區分店突然熄燈 高峰期擁13分店 網民：質素已經算唔錯
飲食
5小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
生活百科
5小時前
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-04 16:00 HKT
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
影視圈
21小時前