內圈捕影│「健康快車」步順輕快

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「數字天文」助手踱一圈，全程岳高頭走好神氣，馬身更壯力度再增強，出腳爽朗有力，相當吸引。「健康快車」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身壯健毛色油潤，朝氣旺盛上佳水準。

「錶之銀河」助手踱一圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身好壯毛色亮麗，單講狀態好企理。「驕陽明駒」助手踱一圈，充滿氣勢，目光炯炯有神，神態活潑火氣充裕，馬身又靚，今季最弗一次。

「會當凌」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚力度貫注，一直見好毫無疲態。「友瑩仁」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神態極佳又有暗火，勝後再進一步。

黃金騎士目光銳利

「黃金騎士」力度依然充沛，勇銳無比毫無疲態。

「黃金騎士」助手踱一圈，力度依然充沛，馬身極之實淨，馬身壯健目光銳利，勇銳無比毫無疲態。「天天更好」助手踱一圈，慣性搶口要緊韁捉實，火力未減馬身仍壯，神態甚活潑，勝後更進好省鏡。

「賢者威楓」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，毛色油潤有光澤，多跑無疲態仍在勇境。「鋁神」副練踱一圈，愈見放鬆情緒不斷改善，步履輕盈又夠爽勁，馬身實淨現線條，轉倉操足狀態正斗。

謝鋒