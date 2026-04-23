晨光追擊│「千帆駒」目光銳利

大多馬匹留待今朝試跑，昨朝出跳馬並非太多，場面較冷清，現將操練報導過程如下。

「飛馬座」布浩榮跳兩段，走勢爽步順暢，身靚線條展現，早前試閘出色，不遜贏馬時。「千帆駒」田泰安跳兩段，目光銳利有氣勢，身脹卜卜，出腳俐落流暢，勝後再進一步。

「遠觀天象」戴頭罩由助手草地跳三段，輕輕推騎愈走愈勁，火力充沛，外觀亦駟正，予人極佳觀感。「金創福威」楊明綸跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，大馬好現象，且火氣不俗，近況理想。

「堅先生」田泰安跳兩段，展步流暢神態暢旺，皮光肉滑馬身札實，勇銳之餘持續進步。「蒙面舞會」戴眼罩及頭罩由助手草地跳三段，精神飽滿饒具朝氣，步闊勁力充沛，毛色充滿光澤，相當吸引。

「六月豪取」莫雷拉草地跳三段，戴頭罩及鼻箍，神情專注步伐穩健，末段增速反應又好，洒開大步渾身是勁。「經典多寶」艾兆禮跳兩段，戴頭罩及鼻箍，落腳整齊有力，細馬身夠實淨，淡定唔急，進度轉好。

英雄豪傑四蹄盡展

「英雄豪傑」勁度未減半分，老馬有火非同小可。

「英雄豪傑」戴頭罩由黃寶妮跳兩段，勁度未減半分，四蹄盡展彈力十足，老馬有火非同小可。「潮州精神」戴頭罩由巴度跳兩段，晨課一向內斂，力度可以馬身結實，但比起弗時仍有一大段距離。

「奇異歡星」戴頭罩由助手跳兩段，無轉腳不過步伐順暢，力度未減身喼得靚，仍在爭勝水平。「佳駿年年」戴頭罩由助手跳兩段，出腳仲係好笨重，而且周身郁，懶性又重，進度平淡。

兆文