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內圈捕影│「品德寶寶」神態暢旺

晨操動態
更新時間：15:30 2026-04-20 HKT
發佈時間：15:30 2026-04-20 HKT

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報道如下。

「包裝明將」助手踱兩圈，大大步輕鬆完成，馬身粗壯充滿線條美，毛色悅目有光澤，狀態一直見好。「品德寶寶」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又靚，持續見好渾身是勁。

「祥勝將軍」副練踱兩圈，全程擔高頭好神氣，步順力雄身又靚，墜手火氣充裕，愈贏愈勁有氣勢。「天火同人」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身扎實外觀對辦，一直在上佳水準。

驕陽雄心勇況冒起

「驕陽雄心」神態專注目光集中，馬身收壯勁力增強。
「驕陽雄心」神態專注目光集中，馬身收壯勁力增強。

「驕陽雄心」助手踱兩圈，愈來愈放鬆汗濕唔多，神態專注目光集中，馬身收壯勁力增強，勇況冒起。「伶俐驫駒」助手踱一圈，氣宇軒昂試得淡定，馬身仍靚好結實，毛色油潤悅目，有火有力保持勇態。

「本領非凡」助手踱一圈，神態輕鬆從容走過，落腳輕巧富彈力，肌肉結實身喼得靚，不遜贏馬時候。「跑得好快」助手踱兩圈，比前收斂接受操控，走規有改善，馬身結實步挺有力，呈現朝氣充滿好感。

「東方寶寶」助手踱一圈，目光銳利精神奕奕，馬身壯得不得了，毛色油潤好睇，近況出色銳氣正盛。「快樂寶寶」助手踱一圈，過步爽勁力度貫注，神態活躍現朝氣，馬身壯健好扎實，轉倉操足有進展。

謝鋒
 

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