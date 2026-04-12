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晨光追擊│「加州得力」走勢硬朗

晨操動態
更新時間：19:00 2026-04-12 HKT
發佈時間：19:00 2026-04-12 HKT

雖然是周日晨課，但今朝出跳的參戰馬尚算不少，當中更有唔少弗馬，現將操練報導過程如下。

「加州得力」戴頭罩由助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，走勢硬朗力度充裕，近況銳不可擋。「東方寶寶」戴頭罩由助手拍 「得意佳作」跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態軒昂佳態洋溢。

「浪漫老撾」助手拍「挺秀弘利」跳兩段，戴頭罩及面箍，年紀雖老但跳來似樣似樣，身輕步挺有活力，仲要末段愈衝愈勁。「竣誠駒」鍾易禮跳兩段，墜手起勁但唔心急，步挺開揚力度充沛，神采奕奕老而彌堅。

「夢照發」助手跳一段，精神飽滿極具朝氣，身壯毛色展現光澤，佳態保持有餘。「勁爽」助手拍「都靈福星」跳兩段，戴面箍，神情專注步伐穩健，力度持續提升，能力一般但狀態極佳。

「蓮冠皇」戴頭罩由奧爾民跳三段，神態專注火力俱備，細馬身札實毛色靚，觀感不遜贏馬時候。「馬達」戴眼罩由助手跳兩段，含枚俯首表現集中，落腳穩力貫注，步挺輕快充滿彈力。

知道穩勝健步如飛

「知道穩勝」走勢爽勁有力，佳態保持有餘。
「知道穩勝」走勢爽勁有力，佳態保持有餘。

「大千氣象」戴頭罩由莫雷拉拍「銀刺勇士」跳兩段，全程佔取上風，步幅開得好闊又夠急勁，馬身又吸引，正值勇境。「知道穩勝」戴頭罩由助手跳兩段，健步如飛走勢爽勁有力，細馬身壯肌肉起展，佳態保持有餘。

「勇霸龍」助手跳一段，馬身壯到不得了，目光銳利展現朝氣，抖夠操足更省鏡。「辣得金」戴頭罩由助手跳兩段，馬身茁壯毛色深潤，走過步急有力，神態又活躍。

「將義」戴頭罩由助手拍「嵐臣」跳兩段，比前更乖巧，且力度未減半分，馬身喼得靚，仍具好感。

兆文

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