內圈捕影│「怡昌奇兵」火力不俗

今朝內圈有甚多參戰馬出試，勇馬比比皆是，現將操練報導如下。

「怡昌奇兵」助手踱一圈，馬身極之粗壯，充滿了線條美，神色活躍朝氣勃勃，火力不俗充滿好感。「型到爆」助手踱一圈，唔急唔搶，口勁完全收斂，力度保持馬身仍靚，落腳輕快流暢，勇況依然。

「醒目先駒」助手踱一圈，神情專注雙目有神，身靚全身肌肉，展步開揚又有彈力，抖夠操足回勇。「龍之悅」助手踱一圈，情緒比之前好，好安穩好專注，步順力足輕鬆完成，馬身更靚更加實淨。

勤德皆備譽滿欄邊

「勤德皆備」身靚實淨神態活潑，進度出色。

「勤德皆備」助手踱一圈，毛色悅目立立令，簡直亮到發光，身靚實淨神態活潑，進度出色譽滿欄邊。「隋我同來」助手踱一圈，快慢由人愈見乖巧，翻步急密力量又夠，目光銳利展現朝氣，近況勇銳。

「英駿飛駒」助手踱一圈，大大步從容不逼，步順爽勁神態暢旺，馬身喼得靚，仍在勇境未見走樣。「確好勁」助手踱一圈，愈來愈放鬆唔再搶口，目光集中走勢爽勁，外觀又靚身好結實，佳態洋溢。

「量子力奇」助手踱一圈，精神爽利走勢甚佳，馬身一早收靚，神采奕奕朝氣勃勃，早熟勇況已備。「閃耀天河」助手踱一圈，從容完成整個過程，出腳爽勁貫注力足，神態暢旺活力充沛，持續進步。

謝鋒