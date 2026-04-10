沙田早晨│「魅力知耀」墜手好火猛
更新時間：16:48 2026-04-10 HKT
發佈時間：16:48 2026-04-10 HKT
發佈時間：16:48 2026-04-10 HKT
今朝乃希斯馬房主課期，就算練者上了從化睇試閘，仍有副練黃志雄督操，即場電話匯報無礙賽駒全力備戰，並派出多匹參戰馬到大圈出試，而講到最弗一匹必數「魅力知耀」，全程躍躍欲試心火湧現，再看此駒近期一再跑近，今戰孭磅輕飄飄，絕對有追捧必要。
順善寶雷神一再昅實
莫雷拉首戰即輕描淡寫執四W，方嘉柏簽到佢做主帥，對於餘下馬季成績，自然胸有成竹，今次日賽這對將帥組合又有惡馬，其中排好位的「順善寶」最要昅實，加盟方廄兩戰表現俱佳，睇埋今朝雷神雖未有親試，不過出策其他馬時不斷昅住「順善寶」，同樣有睇頭。
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