Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「魅力知耀」墜手好火猛

晨操動態
更新時間：16:48 2026-04-10 HKT
發佈時間：16:48 2026-04-10 HKT

今朝乃希斯馬房主課期，就算練者上了從化睇試閘，仍有副練黃志雄督操，即場電話匯報無礙賽駒全力備戰，並派出多匹參戰馬到大圈出試，而講到最弗一匹必數「魅力知耀」，全程躍躍欲試心火湧現，再看此駒近期一再跑近，今戰孭磅輕飄飄，絕對有追捧必要。

順善寶雷神一再昅實

今朝莫雷拉出策其他馬時不斷昅住「順善寶」。
今朝莫雷拉出策其他馬時不斷昅住「順善寶」。

莫雷拉首戰即輕描淡寫執四W，方嘉柏簽到佢做主帥，對於餘下馬季成績，自然胸有成竹，今次日賽這對將帥組合又有惡馬，其中排好位的「順善寶」最要昅實，加盟方廄兩戰表現俱佳，睇埋今朝雷神雖未有親試，不過出策其他馬時不斷昅住「順善寶」，同樣有睇頭。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨行賊持搶闖灣仔東亞銀行分行 劫走$36000 警封鎖現場圍捕
00:41
獨行賊持槍闖灣仔東亞銀行分行 劫走$36000 警封鎖現場圍捕
突發
5小時前
打劫東亞銀行│獨行賊騎單車逃至金鐘MTR 警追捕至柴灣截獲逮捕
00:41
打劫東亞銀行│獨行賊騎單車逃至金鐘MTR 警追捕至柴灣截獲逮捕
突發
3小時前
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
生活百科
2026-04-09 14:58 HKT
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
2026-04-09 07:30 HKT
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
影視圈
2小時前
00:26
習鄭會︱ 習近平提兩岸發展4意見 倡國共齊創統一美好未來
兩岸熱話
3小時前
銅鑼灣19歲少女天台企跳近2小時終勸服 現場交通一度嚴重受阻
突發
1小時前
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
旅遊
2026-04-09 12:51 HKT
澳門｜七旬翁獲「每周一次性服務」作報酬　與內地女假結婚12年終被揭發
突發
15小時前