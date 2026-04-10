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內圈捕影│「鼓浪好友」神生步爽

晨操動態
更新時間：00:02 2026-04-10 HKT
發佈時間：00:02 2026-04-10 HKT

由於大多周日戰駒都做最後試跑，故昨朝到內圈出試馬不太多。

「顏色之皇」助手踱兩圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，毛色油潤有光澤，仍舊省鏡體力充裕。
「量子傳奇」助手踱兩圈，馬身壯到不得了，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，早熟馬好吸引。
「心雄雄」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又夠爽勁，大半程岳高頭走，細馬身壯又毛色靚。
「高高至高」助手踱兩圈，淡淡定充滿朝氣，馬身好靚且好乾爽，神采奕奕力度充足，上火上力進度出色。
「鼓浪好友」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽力度貫注，喼到身壯無瘦，佳態保持有餘。

「源好運」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，情緒大有改善，走勢硬朗步挺開揚，唞夠操足進度理想。
「源好運」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，情緒大有改善，走勢硬朗步挺開揚，唞夠操足進度理想。

「源好運」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，情緒大有改善，走勢硬朗步挺開揚，唞夠操足進度理想。
「開心老闆」助手踱兩圈，大大步走過，步挺爽勁又有彈力，雙目有神毛色極具光澤，近況弗到痹。
「怡昌奇兵」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，神色甚佳及鋒而試。
「金鑽精靈」助手踱兩圈，全程躍躍欲試，火氣旺盛神態生猛，馬身極壯又薄皮，近況極佳譽滿欄邊。
「通情達理」助手踱一圈，馬身已收好無肥態，力度一課比一課好，出腳順暢整齊，進度尚算不俗。

謝鋒

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