內圈捕影│「枕頭之星」步伐穩健

大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個，現報導如下。

「枕頭之星」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，身靚有條線美，雙目炯炯有神，充滿朝氣正值勇境。「紅旺繽紛」助手踱一圈，愈見收斂接受操控，馬身收得壯，神色吸引力度一課課增強，論態出色。

「家樂寶駒」助手踱一圈，踱步向來淡淡定，今課唔例外，步挺順暢有彈力，灰馬身夠壯，予人好感。「機械之星」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，毛色靚馬身壯，觀感不遜贏馬時。

「嘉應高昇」助手踱一圈，擔高頭走極具朝氣，步順力雄火氣充裕，身壯實淨呈現條線美，氣勢磅礡。「哈羅威」助手踱一圈，一向有點急口，但接受操控，身靚力度充足，毛色油潤悅目，狀態長期呈勇。

紅運帝王神態暢旺

「紅運帝王」馬身壯健毛色潤澤，重拾勇態朝氣勃勃。

「紅運帝王」助手踱一圈，大大步走過，步順爽勁神態暢旺，馬身壯健毛色潤澤，重拾勇態朝氣勃勃。「綠族無限」助手踱一圈，無時無刻搶住走，心火旺盛但無汗濕，馬身靚神態軒昂，論態相當不俗。

「利高八斗」助手踱一圈，大大個白鼻樣子得意，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，上火上力進度好。「奔放」助手踱一圈，精神爽利輕鬆完成，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又靚，依然勇銳體力充沛。

謝鋒

