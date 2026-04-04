Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「首駿」展現暗火

晨操動態
更新時間：01:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：01:00 2026-04-04 HKT

由於大多戰駒都做最後試跑，故昨朝到內圈出試不太多。

「三代至醒」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身粗壯實淨，操足而臨進度不俗。「首駿」助手踱一圈，步伐穩健力度充裕，馬身依然好靚，神態活躍暗火展現，佳態保持毫無疲態。

「紅衣醒目」副練踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，出腳力度亦足，毛色悅目鳥卒卒。「新力驕」副練踱一圈，神色好過之前，火氣亦然，馬身實淨毛色油潤，步挺輕爽呈現活力，有起色。

星際快車躍躍欲試

「星際快車」火氣旺盛神態生猛，勇態保持有餘。
「星際快車」火氣旺盛神態生猛，勇態保持有餘。

「好評如潮」助手踱一圈，大大步走過，步挺爽勁又有彈力，雙目有神毛色充滿光澤，走勢譽滿欄邊。「星際快車」助手踱一圈，全程躍躍欲試，火氣旺盛神態生猛，馬身極壯又夠薄皮，勇態保持有餘。

「鑽石星空」助手踱一圈，神色無咁淡，毛色亦靚番好多，最重要墜手重現火氣，大有轉機復勇八九。「話你知」助手踱兩圈，步姿爽朗彈力不弱，毛色油潤有光澤，神態理想夠輕身，一直具備爭勝水準。

「球星」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，毛色轉靚有番油潤感，傷癒觀感勝前。「幸運奇兵」助手踱一圈，馬身好粗壯，成身肌肉充滿條線美，步伐硬朗勁度足夠，比前時再進一步。

謝鋒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
4小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
4小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
5小時前
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
14小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
15小時前
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
19小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT