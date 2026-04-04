內圈捕影│「首駿」展現暗火

由於大多戰駒都做最後試跑，故昨朝到內圈出試不太多。

「三代至醒」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身粗壯實淨，操足而臨進度不俗。「首駿」助手踱一圈，步伐穩健力度充裕，馬身依然好靚，神態活躍暗火展現，佳態保持毫無疲態。

「紅衣醒目」副練踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，出腳力度亦足，毛色悅目鳥卒卒。「新力驕」副練踱一圈，神色好過之前，火氣亦然，馬身實淨毛色油潤，步挺輕爽呈現活力，有起色。

星際快車躍躍欲試

「星際快車」火氣旺盛神態生猛，勇態保持有餘。

「好評如潮」助手踱一圈，大大步走過，步挺爽勁又有彈力，雙目有神毛色充滿光澤，走勢譽滿欄邊。「星際快車」助手踱一圈，全程躍躍欲試，火氣旺盛神態生猛，馬身極壯又夠薄皮，勇態保持有餘。

「鑽石星空」助手踱一圈，神色無咁淡，毛色亦靚番好多，最重要墜手重現火氣，大有轉機復勇八九。「話你知」助手踱兩圈，步姿爽朗彈力不弱，毛色油潤有光澤，神態理想夠輕身，一直具備爭勝水準。

「球星」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，毛色轉靚有番油潤感，傷癒觀感勝前。「幸運奇兵」助手踱一圈，馬身好粗壯，成身肌肉充滿條線美，步伐硬朗勁度足夠，比前時再進一步。

謝鋒