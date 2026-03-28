沙田早晨│「時時歡欣」阿民親加課

「時時歡欣」乃星味十足之馬，七戰五冠一季，尚要泥草都得射程廣泛，由於一直在從化備戰，奧爾民想操也操不來，難得此馬今朝在沙田出試，阿民趁此機會即操番一課在大圈踱步，值得一提，「時時歡欣」近兩仗獲一冠一季，賽前一日加課原來同樣到大圈出試。

佐治傳奇騎練傾大計

伍鵬志今朝一度捉住潘明輝密斟，分析「佐治傳奇」出擊大計。

「佐治傳奇」季初兩戰皆由潘頓一手包辦，接連兩場於條件限制賽取得一亞一殿，表現不過不失，練者之後安排放慢腳步，刻意抖夠之餘，並且變陣今次縮落一千出戰，更吸引今朝顯露搏殺動靜，向來低調的伍鵬志，竟然一度捉住潘明輝密斟，分析馬匹今次出擊大計。

金鑽精靈韋達最重視

今朝韋達護送「金鑽精靈」去到隧道口，比起其他馬都重視。

「金鑽精靈」今季初出四班同程後追入位，只負「一定掂」及「星運少爵」水準不俗，以此場水準，落到五班肯定着數，故近四仗除谷草一哩大敗外，另三仗同程都有獎金收，睇埋今朝一早到內圈加課，當時韋達護送此馬去到隧道口，比起其他馬都重視，值得看好。

嵐臣阿巫機坪口睇馬

「嵐臣」今朝操練之後巫偉傑到機坪口睇馬，重視程度盡表無遺。

「嵐臣」季內曾配麥道朗取得在港首捷，同場亞軍「威武年代」及殿軍「精算激流」其後都有頭馬進帳，反映賽事水準不差，上仗「嵐臣」爭千二既路短又全程蝕位敗不作準，今次跑番勝途千四值得看好，尤其今朝操練之後巫偉傑到機坪口睇馬，重視程度盡表無遺。