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內圈捕影│「黃金騎士」體力充裕

晨操動態
更新時間：15:30 2026-03-27 HKT
發佈時間：15:30 2026-03-27 HKT

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報道如下。

「順善寶」助手踱兩圈，輕描淡定完成，神態自若豎起雙耳，身靚實淨力度充足，整裝待發狀態托弗。「黃金騎士」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身扎實毛色靚，長期呈勇體力充裕。

「非惟僥倖」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，神態昂揚火氣仍盛，勇態保持有餘。「包裝戰將」助手踱一圈，從容完成整個過程，出腳爽勁貫注力足，神態暢旺展現活力，甚有好感。

「勝在當下」助手踱一圈，愈來愈放鬆，口勁收斂不少，神態專注目光集中，馬身壯健出腳又夠爽。「步風雷」助手踱一圈，步姿爽朗彈力充足，毛色亮麗馬身扎實，神態活潑展現朝氣，愈贏愈省鏡。

「烈焰光芒」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，出腳輕巧力度充足，馬身夠壯唔瘦，火氣不俗狀態對辦。「一生好彩」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，打仔馬長期呈勇。

競駿輝煌運步如輪

「競駿輝煌」力度充足暗火湧現，勇態保持有餘。
「競駿輝煌」力度充足暗火湧現，勇態保持有餘。

「競駿輝煌」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，勇態保持有餘。「香港仔」助手踱一圈，依舊身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，神態軒昂進步且勇。

謝鋒
 

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