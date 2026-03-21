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內圈捕影│「哥倫布」勇況已備

晨操動態
更新時間：15:15 2026-03-21 HKT
發佈時間：15:15 2026-03-21 HKT

大多戰駒今朝均到內圈加課，勇馬甚多，精彩鏡頭一個接一個。

「哥倫布」助手踱兩圈，神態輕鬆展現朝氣，落腳輕富彈力，肌肉結實又夠薄皮，抖夠操足勇況已備。「雷神太保」助手踱一圈，愈見收斂唔再急，跑姿順暢落腳輕巧，多跑之下馬身仍實淨，論態出色。

「南區之星」副練踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身做得好靚，毛色油潤有光澤，傷癒醒神不遜勝時。「手機錶勁」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身札實毛色潤澤，進度理想。

巴基之勝火氣旺盛

「巴基之勝」沿途急步搶走，勝後有進無退。
「巴基之勝」沿途急步搶走，勝後有進無退。

「錶之浩瀚」助手踱一圈，贏開充滿了氣勢，目光炯炯烱有神，全程岳高頭走，身壯力足勝後更進。「巴基之勝」助手踱一圈，沿途急步搶走，充滿競賽意欲火氣旺盛，身靚毛色油潤，勝後有進無退。

「話你知」助手踱兩圈，毛色悅目立立令，馬身壯全身肌肉，步挺順暢勁力充裕，正值勇境朝氣勃勃。「白鷺金剛」副練踱一圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又夠爽勁，身靚皮光玉滑，神采飛揚蓄勢待發。

「閃光燈」助手踱一圈，淡淡定走過，出腳俐落力度不弱，馬身結實毛色好睇，神采奕奕甚有好感。「晒冷」助手踱一圈，全程試來充滿活力，紮紮跳心景開朗，外觀靚絕身壯色潤，神態昂揚弗到漏油。

謝鋒

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