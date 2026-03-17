沙田早晨│「愛心波」阿民大圈親試

奧爾民上季捱義氣來港客串，結果交出唔錯成績，今季更得以全季在港策騎，事實上，阿民成績愈來愈好，支持也愈來愈多，然而阿民未有恃寵生驕，晨課一樣表現積極，正如今朝一早場操馬，其中為「愛心波」在大圈加課更是焦點，皆因此操練方式是賀廄出擊手法。

森林王子堅仔好少見

今朝麥文堅替「森林王子」出試後，與羅富全足足傾了近十分鐘。

除了奧爾民為「愛心波」加課，今朝尚有麥文堅替「森林王子」出試，後駒更在內圈踱步，是少有阿堅親踱之馬，課後此子尚要詳細向接馬的羅富全匯報，當時兩人足足傾了近十分鐘，睇番「森林王子」從未上名，賽績乏善足陳，今次卻突然有矚目舉動，大冷門必要留神。

團長好弘仔充任替工

黃智弘今朝做替工代操「團長好」，當時方嘉柏同兒子企在欄邊睇到實。

剛戰沙田賽事，方嘉柏雖然無進帳，但仍維持五W領先優勢，明晚重返跑馬地主場，當然大舉出擊，多匹熱門馬要留意之外，甚至半冷門「團長好」也可看好，事關今朝加課充滿搏殺動靜，柯打黃智弘做替工代操在大圈踱步一圈，當時方仔同兒子企在欄邊睇到實。

榮耀盛甲阿游急接馬

「榮耀盛甲」今朝到內圈出試後游達榮匆匆接馬，值得看好。

「榮耀盛甲」出道時已在游廄，血統加身形已知屬中長途馬，故上季兩戰跑中短途志在熱身，今季初出即安排跑谷草一哩，居後跟跑輸近，再出更闖入季席，近仗跑四班途程左轉右轉志在減分，今仗落班肯定唔會再等，睇今朝到內圈出試後游達榮匆匆接馬，值得看好。