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內圈捕影│「極速之子」運步如輪

晨操動態
更新時間：19:15 2026-03-15 HKT
發佈時間：19:15 2026-03-15 HKT

今朝內圈有甚多參戰馬出試，勇馬比比皆是，現將操練報道如下。

「穿甲金鷹」助手踱一圈，表現極之放鬆，汗濕唔多，神態專注目光集中，馬身收壯，進度極之理想。「極速之子」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯健毛色悅目，近況出色。

「英雄豪邁」助手踱兩圈，毛色油潤悅目，馬身靚好實淨，步順爽勁神態暢旺，火氣重現確認復甦。「金牌活力」助手踱一圈，擔高頭走好神氣，神態極之輕鬆，落腳輕巧富有彈力，依然省鏡充滿好感。

「富心星」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，神態生猛火氣更盛，銳不可當最弗一次。「大千氣象」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，毛色悅目生光，身靚呈現線條美，持續見好體力充裕。

有盈勇士神態生猛

「有盈勇士馬身好靚好壯，新勝猶勇朝氣勃勃。
「有盈勇士馬身好靚好壯，新勝猶勇朝氣勃勃。

「有盈勇士」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，馬身好靚好壯，神態生猛雙目有神，新勝猶勇朝氣勃勃。「飲杯」助手踱一圈，精神奕奕目光銳利，步挺爽勁力度充足，馬身壯得不得了，操足重現鋒芒。

「環球英雄」助手踱一圈，大大步從容不俗，步順爽勁神態對辦，最重要有番啖火，去番最佳時候。「盈益善」助手踱一圈，精神爽利走勢甚佳，翻步急密有力，毛色油潤馬身又夠壯，狀態去番最佳水平。

謝鋒

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