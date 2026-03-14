內圈捕影│「首駿」運步如輪

差不多全部參戰馬今朝到內圈出試，勇馬多不勝數，現將操練報導如下。

「富裕君子」助手踱兩圈，以輕鬆姿態完成，出腳輕爽力度充足，馬身夠壯唔瘦，火力不俗甚有好感。「首駿」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充沛暗火展現，馬身實淨毛色潤澤，勇態保持有餘。

「賢知友您」副練踱一圈，慣性有點搶口，但表現精神爽利，步順輕巧神態暢旺，馬身更壯相當吸引。「林寶精神」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若身靚色潤，火力唔錯落腳爽，朝氣勃勃正值勇境。

「三甲之星」助手踱一圈，快慢由人表現乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色悅目，進度出色。「隋我同來」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，馬身更壯更札實，火氣持續冒升，進度理想勇況已備。

滿心星神生力足

「滿心星」肌肉結實馬身仍壯，觀感不遜勝時。

「滿心星」助手踱兩圈，擔高頭走好神氣，肌肉結實馬身仍壯，神生力足落腳爽勁，觀感不遜勝時。「君達得」助手踱一圈，一向有少少急口，論態極佳神態生猛，馬身喼得好壯，目光銳利展現氣勢。

「赤海」助手踱一圈，台型極佳馬身好壯，毛色鳥卒卒極之悅目，落腳輕快彈力十足，走勢譽滿欄邊。「勁好運」助手踱一圈，精神爽利走勢甚佳，馬身仍壯毛色現光澤，火力未減半分，打仔馬長期呈勇。

謝鋒