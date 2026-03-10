內圈捕影│「前衛火影」跑姿順暢

大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個，現報導如下。

「辣得金」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，身靚呈現條線美，雙目炯炯有神，充滿朝氣論態出色。「前衛火影」助手踱一圈，變得收斂接受操控，跑姿順暢落腳輕巧，外觀亦駟正，充滿好感更勝前時。

「香港神駒」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，有番啖火墜手起勁，重現最佳勇態。「時間寶」金誠剛踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，火氣有增無減，勝後操足再進一步。

「鈁糖武士」助手踱兩圈，大大步試得輕鬆，步順爽勁神態暢旺，身壯實淨毛色悅目，老馬保養出色。「中環精英」助手踱一圈，小心按實順走，神情專注目光集中，火力比前時好，朝氣勃勃確認復甦。

「千杯不醉」助手踱一圈，毛色悅目立立令，馬身壯全身肌肉，步挺急勁力度充沛，佳態保持有餘。「好好戀愛」助手踱一圈，無時無刻想搶住走，心火旺盛但無汗濕，馬身好靚神態昂揚，走勢又夠爽勁。

活力精神運步如輪

「瑪瑙」助手踱一圈，晨課表現一向收斂，論態極之出色，身輕力足步伐爽朗，身壯毛色復現光澤。「活力精神」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充沛暗火展現，馬身壯得很，活力充沛一直見好。

