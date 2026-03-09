內圈捕影│「寶進」力度充沛

由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「喵喵怪」助手踱一圈，慣性搶口要緊韁捉實，火力未減馬身仍壯，神態甚活潑，正值勇境體力充沛。「寶進」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣。

「中國心」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又夠爽勁，外觀仍靚馬身實淨，傷癒對辦神采奕奕。「開心樂園」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，馬身結實毛色潤澤，火力持續增強，去番最佳時候。

「北地烈馬」助手踱一圈，淡淡定走過，馬身茁壯毛水潤澤，落腳夠勁力度未減，新勝猶勇未見低落。「星運少爵」助手踱兩圈，全程躍躍欲試，火氣旺盛神態生猛，馬身極壯又薄皮，觀感不遜贏馬時候。

康昌之星暗火展現

「康昌之星」神情專注目光如炬，勇態保持有餘。

「康昌之星」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，馬身依舊咁靚，神態活躍暗火展現，勇態保持有餘。「活力精神」助手踱一圈，步挺開揚貫注力足，全程試來從容不迫，馬身仍壯毛色靚，狀態一直出色。

「風采人生」助手踱兩圈，神情專注汗濕唔多，馬身好靚全身肌肉，神色甚佳火氣又好，充滿好感。「亞機拉」鍾易禮踱兩圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色靚馬身又壯，有進無退氣勢勁。

謝鋒