內圈捕影│「中環精英」暗火展現

昨朝內圈尚算熱鬧，亦有不少勇馬，現將操練報道如下。

「閃電星福」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，身靚有線條美，火氣唔差神色亦然，體力充沛無走樣。「中環精英」助手踱一圈，小心按實順走，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又靚，朝氣勃勃重拾勇態。

「精彩福星」助手踱一圈，馬身極之粗壯，充滿了線條美，神態活躍朝氣旺盛，正值勇境未見疲態。「滿洛城」助手踱一圈，細馬身壯實淨，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又夠硬淨，持續進步狀態到位。

「奮鬥輝煌」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色油潤，弗開保持水準。「競駿非凡」助手踱一圈，出腳輕快彈力夠，馬身靚好實淨，毛色靚番復現光澤，更重要墜手火氣好番。

「俏眼光」助手踱一圈，神情專注目光如炬，外觀靚全身肌肉，火氣有增無減，持續勇銳精力充沛。「機械騎士」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又靚，試閘出色重踏正軌。

英駿飛駒有火有力

「英駿飛駒」出腳力度貫注，弗到漏油有進無退。

「英駿飛駒」助手踱一圈，出腳力度貫注，神態極之活潑，有火有力威風澟澟，弗到漏油有進無退。「維港激流」助手踱一圈，力度依然充沛，細馬身好實淨，走勢硬朗步挺勁度夠，狀態仍勇朝氣勃勃。

謝鋒