晨光追擊│「馬錢子」步挺爽勁

雖然一度雨勢甚大，但昨朝仍有不少參戰馬出跳，更不乏勇馬，現將操練報導如下。

「安遇」戴頭罩由麥文堅跳兩段，含枚俯首，落腳穩力貫注，身壯毛色靚，勇況保持有餘。「新力好」戴眼罩及頭罩由蔡明紹跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，單講狀態一直在理想水平。

「馬錢子」戴頭罩由班德禮跳兩段，聚精會神步挺爽勁有力，大馬愈見輕身，保持上佳進度。「天然數字」戴頭罩由何澤堯拍「無比小子」跳兩段，走勢硬朗且充滿彈力，毛色比前更靚更潤澤，愈來愈吸引。

快樂老撾朝氣勃勃

「快樂老撾」步順開揚有力，火氣又好蓄勢待發。

「經典多寶」艾兆禮跳兩段，戴頭罩及鼻箍，慣例頭岳岳，落腳輕快力充裕，神態活躍現朝氣，早熟上力。「快樂老撾」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，精神飽滿朝氣勃勃，步順開揚有力，火氣又好蓄勢待發。

「熊噹噹」奧爾民跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，試來精神爽利，抖夠操足佳態洋溢。「文采風流」助手跳兩段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉起展，進度出色已在勇境。

「威威父子」戴眼罩由巴度跳兩段，按住走姿態輕鬆，轉倉後馬身養壯好多，神采奕奕現朝氣。「隼風雲」金誠剛拍「瑰麗人生」助手跳三段，前駒戴面箍，輕鬆佔取上風神態活躍，馬身壯到不得了，去番最佳時候，後駒戴眼罩，力度好過之前，神色亦無咁淡，觀感不俗。

「天天耍樂」戴頭罩由助手跳兩段，急口馬全程捉實，出腳夠咬地力度充裕，外觀討好皮光肉滑。「閃電武士」戴頭罩由艾道拿跳一段，扣住尚算聽話，亦唔算重身，不過勁度一般。

「運籌帷幄」戴頭罩由助手跳兩段，少少搶口可接受，姿態愈見吸引，身色都對辦。

兆文