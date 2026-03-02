Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「勁好運」精神奕奕

晨操動態
更新時間：14:55 2026-03-02 HKT
發佈時間：14:55 2026-03-02 HKT

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。

「勁好運」戴頭罩由廖康銘跳兩段，表現精神奕奕，出腳整齊爽勁，論態仍出色。「魅力星」戴頭罩由助手跳一段，落腳輕快力度唔錯，馬身喼得靚未見低落。

「靖哥哥」助手跳兩段，多汗濕但唔心急，出腳愈見俐落，確認轉好。「飛輪霸」戴頭罩由助手跳兩段，輕描淡寫完成，馬身喼得靚，抖氣聲唔大。

「椒椒醒」戴頭罩由助手跳兩段，肯轉腳且神態活躍，馬頸有番力重新振作。「有財有勢」助手跳兩段，雙耳炯炯仍具朝氣，毛色潤澤，步順走勢硬朗。

「快樂高球」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬朗力度唔錯，毛色現光澤論態甚佳。「日馳千里」戴頭罩由潘明輝跳兩段，有番墜手感火氣不俗，身色都對辦饒具好感。

「齊歡最樂」戴眼罩及頭罩由黃智弘跳兩段，慣例岳高頭，步順開揚力保持，未見低落。「富心星」戴頭罩由助手跳兩段，貼內欄順走火力不弱，身色都靚狀態唔曳。

「競駿良駒」奧爾民跳三段，神情專注走勢順暢，身壯毛色潤澤狀態理想。「禾道威」戴頭罩由助手跳一段，重口馬一貫人馬角力，馬身仍靚保持壯健。

超加加有火有力

「超加加」毛色透光好靚，今季最弗一次。


「福星小子」戴頭罩由助手跳兩段，協調性愈來愈好，動作自然得多，相當吸引。「超加加」戴頭罩由潘明輝拍「仁者荃承」草地跳兩段，扣住走有火有力，毛色透光好靚，今季最弗一次。

「堅多福」戴頭罩由布文草地跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，精神爽利，雙目炯炯有神。「怡昌精神」戴眼罩由希威森草地跳兩段，扣住走神態軒昂，走勢硬朗有力，近況理想。

兆文

