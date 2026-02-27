Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│班仔現身試希廄孖寶

晨操動態
更新時間：16:00 2026-02-27 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-27 HKT

今朝是希斯馬房主課期，八匹參戰馬先後到大跑道快跳砥礪，焦點鏡頭是兩件班德禮親操戰駒，包括「龍威心得」和「火焰閃爍」，同樣在大圈快跳一段，希斯在烽火台二樓舉鏡睇馬，及後再到機坪迎接檢視，並捉住班仔密斟相當肉緊，同時成為了今朝少有現身的騎練。

米高欄邊睇住三駒跳

今朝「知恩圖報」、「健康小馬」及「鋼鐵安防」進行試跑時，鄭俊偉特登走到欄邊近觀。
今朝「知恩圖報」、「健康小馬」及「鋼鐵安防」進行試跑時，鄭俊偉特登走到欄邊近觀。

鄭俊偉目前只得十二W，仍要加倍努力追數，周日米高派五駒參戰，今朝積極練兵，大約六點左右，旗下「知恩圖報」、「健康小馬」及「鋼鐵安防」進行試跑時，見米高特登走到欄邊近觀，並金睛火眼吼實各駒出試過程，之後再趕往機坪逐匹檢視，擺明心中有馬。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
7小時前
消防員涉趁女網友醉酒強姦 陪審團裁定強姦罪成 3.30求情及判刑
消防員涉趁女網友醉酒強姦 陪審團裁定強姦罪成 3.30求情及判刑
社會
4小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
3小時前
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
生活百科
2026-02-26 15:46 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
流浮山村牌坊混戰│酒樓春茗女伴積怨引發爭執推撞 警方反黑組拉3人
01:00
流浮山村牌坊混戰│酒樓春茗女伴積怨引發爭執推撞 警方反黑組拉3人
突發
5小時前
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
2026-02-25 19:30 HKT
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
21小時前