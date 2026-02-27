沙田早晨│班仔現身試希廄孖寶

今朝是希斯馬房主課期，八匹參戰馬先後到大跑道快跳砥礪，焦點鏡頭是兩件班德禮親操戰駒，包括「龍威心得」和「火焰閃爍」，同樣在大圈快跳一段，希斯在烽火台二樓舉鏡睇馬，及後再到機坪迎接檢視，並捉住班仔密斟相當肉緊，同時成為了今朝少有現身的騎練。

米高欄邊睇住三駒跳

今朝「知恩圖報」、「健康小馬」及「鋼鐵安防」進行試跑時，鄭俊偉特登走到欄邊近觀。

鄭俊偉目前只得十二W，仍要加倍努力追數，周日米高派五駒參戰，今朝積極練兵，大約六點左右，旗下「知恩圖報」、「健康小馬」及「鋼鐵安防」進行試跑時，見米高特登走到欄邊近觀，並金睛火眼吼實各駒出試過程，之後再趕往機坪逐匹檢視，擺明心中有馬。

