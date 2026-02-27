晨光追擊│「火焰閃爍」出腳爽朗

今朝出跳的參戰馬相當之少，勇馬不算太多，所以提供埋周四出跳馬畀大家，現將操練過程報道如下。

「一定超」戴頭罩由助手跳兩段，扣住走神態軒昂，走勢硬朗有力，外觀又靚身壯色潤。「話你知」戴頭罩由助手跳三段，從容不迫走過，落腳既輕又有力，朝氣勃勃神采飛揚。

「火焰閃爍」戴頭罩由班德禮跳一段，按住走甚輕鬆，出腳爽朗力充沛，喼到身壯仍具好感。「鋼鐵安防」戴頭罩由助手跳兩段，愈見專注淡定，步順開揚力唔錯，開氣上力勝前。

天星神態活躍

「天星」勇況保持有餘。

「巴閉王」戴頭罩由助手跳兩段，協調性愈來愈好，動作自然得外，確認踏上正軌。「天星」戴頭罩由助手跳三段，火氣好用暗力拉實，身壯神態活躍，勇況保持有餘。

「準希望」戴頭罩由助手跳兩段，進度仲係平淡，力度極之普通，出腳欠俐落。「日出沙頭」戴眼罩由助手跳兩段，出腳仲係好笨重，而且周身郁，懶性又重。

「健康小馬」戴頭罩由助手跳兩段，馬身夠札實，但動作仍帶點論盡，且一再頭岳岳。「知恩圖報」戴頭罩由助手跳兩段，俯首情緒集中，然而勁度欠奉，神色甚淡進度徘徊。

講番周四出跳馬。

「數字天文」戴頭罩由梁家俊跳兩段，少許急口可接受，已比之前好咗好多，勇銳並進步。「遨遊氣泡」潘頓跳三段，從容不迫走過，大馬好輕身，落腳又夠輕快。

「米奇」助手跳兩段，少有在香港出跳，精神奕奕並規矩，出腳整齊爽勁。「志滿同行」戴頭罩由潘頓跳兩段，清風送爽走過，出腳既輕又爽，弗到不得了。

「逍遙人生」希威森跳兩段，有點懶散且無轉腳，然而極之輕身，出步又夠闊。

兆文