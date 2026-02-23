蘇偉賢呂健威今早動態積極

今早沙田晨課，蘇偉賢和呂健威這兩位本地練馬師均動態積極。

當奧爾民為「萬里鵬躍」（L009)主操時，蘇偉賢緊張地吼實，人馬操練完畢後，奧爾民立即前往烽火台向練者匯報馬兒的快跳情況。

另外，呂健威今早也露出搏殺手影，其中對潘頓操的「開心三寶」（K511) 與紀仁安操的「彩虹七色」（K145)快跳時，練者都很緊張地用望遠鏡吼實。

其中「開心三寶」上場跑第三，走勢接近，力求補中；至於「彩虹七色」雖然今季表現平平，但上季曾連番跑入前列，今場初配紀仁安，人馬或可擦出新火花。

按圖睇有關相片：

陳嘉甜