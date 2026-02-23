蘇偉賢呂健威今早動態積極
更新時間：14:49 2026-02-23 HKT
發佈時間：14:49 2026-02-23 HKT
發佈時間：14:49 2026-02-23 HKT
今早沙田晨課，蘇偉賢和呂健威這兩位本地練馬師均動態積極。
當奧爾民為「萬里鵬躍」（L009)主操時，蘇偉賢緊張地吼實，人馬操練完畢後，奧爾民立即前往烽火台向練者匯報馬兒的快跳情況。
另外，呂健威今早也露出搏殺手影，其中對潘頓操的「開心三寶」（K511) 與紀仁安操的「彩虹七色」（K145)快跳時，練者都很緊張地用望遠鏡吼實。
其中「開心三寶」上場跑第三，走勢接近，力求補中；至於「彩虹七色」雖然今季表現平平，但上季曾連番跑入前列，今場初配紀仁安，人馬或可擦出新火花。
按圖睇有關相片：
陳嘉甜
最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
2026-02-22 14:40 HKT
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
2026-02-21 17:07 HKT
跨代共融在房協 全方位提升社區幸福感
8小時前
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
2026-02-22 13:06 HKT