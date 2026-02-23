內圈捕影│「團結勇士」神閒氣定
更新時間：14:22 2026-02-23 HKT
大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。
「大浪圖田」助手踱兩圈，全程試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身保持壯健，長在勇境朝氣旺盛。「團結勇士」助手踱兩圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身壯毛色悅目，勝後更加醒神。
「沙井之友」助手踱兩圈，毛色悅目，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度極充沛，狀態弗到漏油。「花好月盈」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，外觀相當省鏡，操足仍勇銳。
「銀刺勇士」黃智弘踱兩圈，全程搶走心火湧現，身壯實淨毛色靚，雙目炯炯有神，一直見好體力充沛。「奮鬥輝煌」助手踱兩圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，暗火展現有番墜手感，去番最佳境界。
寶成智星步挺開揚
「美神來」助手踱一圈，馬身極之粗壯，充滿了線條美，神色活躍朝氣勃勃，火力不俗，狀態一直見好。「寶成智星」助手踱兩圈，步挺開揚又有彈力，身壯健毛色有光澤，火氣亦唔錯，比前吸引復勇八九。
「快馬加鞭」助手踱一圈，全程岳高頭好神氣，力度未見減弱，神采奕奕又好火，上佳水準朝氣勃勃。「超勝無敵」助手踱兩圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身好壯毛色亮麗，狀態極之吸引。
