內圈捕影│「輕功猛男」力度充足

大多參戰馬今朝到內圈出試，有甚多勇馬出現，現將操練報導如下。

「輕功猛男」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，出腳輕爽力度充足，馬身夠壯唔瘦，火氣不俗狀態對辦。「太子」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，早在勇境相當吸引。

「開心旺財」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身好壯全身肌肉，神色活躍充滿朝氣。「決一劍」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身壯健神態活潑，不遜勝時極具好感。

康昌之星暗火湧現

「康昌之星」運步如輪神采奕奕，勝後有進無退。

「康昌之星」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，勝後有進無退。「比特星」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神采飛揚朝氣勃勃，出腳力度亦足，持續勇銳氣勢未減。

「超勝無敵」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，馬身保持粗壯，火氣一直相當好，打仔馬保持勇銳。「太陽勇士」助手踱一圈，依然身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，持續態勇無疲態。

「太行美景」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，情緒不斷在改善，馬身好靚好壯，朝氣旺盛踏上正軌。「盈妍威楓」助手踱一圈，擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，外觀亦吸引，傷癒操足更加省鏡。

謝鋒