沙田早晨│潘頓為「冷娃」現身
更新時間：19:45 2026-02-19 HKT
發佈時間：19:45 2026-02-19 HKT
發佈時間：19:45 2026-02-19 HKT
「冷娃」是黎廄新星，在港三戰全上名，近兩仗贏馬姿態更輕鬆，升上三班肯定無阻力，奧爾民騎開都要換人，只因潘頓太有分量，而後者亦做足本分，今朝親身替此馬試跑，且未再有為其他馬出試。
換言之，潘頓係為咗「冷娃」專程到場，課後仲同黎昭昇傾了好長時間，必有圖謀。
紀仁安親試超勁赤兔
「超勁赤兔」仍為爭入選打吡而全力爭分，論馬近況理想，對上四戰三度上名；就算上仗跑千六米排十三檔，留到極後劣勢一樣追近。
周日「超勁赤兔」能否再次贏馬，真係要跑過至知，但今朝羅廄試跑馬之中，唯獨牠由紀仁安主試，其他廄侶大多只由助手考驗，安排大有不同，足見重視程度。
最Hit
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
2026-02-18 20:30 HKT
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」 港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
2026-02-18 12:50 HKT