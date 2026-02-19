Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│潘頓為「冷娃」現身

晨操動態
更新時間：19:45 2026-02-19 HKT
發佈時間：19:45 2026-02-19 HKT

「冷娃」是黎廄新星，在港三戰全上名，近兩仗贏馬姿態更輕鬆，升上三班肯定無阻力，奧爾民騎開都要換人，只因潘頓太有分量，而後者亦做足本分，今朝親身替此馬試跑，且未再有為其他馬出試。

換言之，潘頓係為咗「冷娃」專程到場，課後仲同黎昭昇傾了好長時間，必有圖謀。

紀仁安親試超勁赤兔

「超勁赤兔」今朝由紀仁安主試。
「超勁赤兔」今朝由紀仁安主試。

「超勁赤兔」仍為爭入選打吡而全力爭分，論馬近況理想，對上四戰三度上名；就算上仗跑千六米排十三檔，留到極後劣勢一樣追近。

周日「超勁赤兔」能否再次贏馬，真係要跑過至知，但今朝羅廄試跑馬之中，唯獨牠由紀仁安主試，其他廄侶大多只由助手考驗，安排大有不同，足見重視程度。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
6小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2026-02-18 20:30 HKT
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
影視圈
4小時前
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
00:21
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
4小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
2026-02-18 12:50 HKT
大家樂晚市外賣優惠！$99任揀3款鑊氣小菜 咕嚕肉/粟米魚柳/牛肉炒菜心 加送糖水
大家樂晚市外賣優惠！$99任揀3款鑊氣小菜 咕嚕肉/粟米魚柳/牛肉炒菜心 加送糖水
飲食
7小時前
26歲港男離奇陳屍台北五星級酒店 疑未按時退房職員查看揭發
00:45
26歲港男陳屍台北五星級酒店 母聞噩耗崩潰最快周六抵台認屍
兩岸熱話
7小時前
中山好去處2026｜中山一日遊12大景點！必訪古天樂家鄉/中山馳名乳鴿/客家土樓農家菜 附交通
中山好去處2026｜中山一日遊12大景點！必訪古天樂家鄉/中山馳名乳鴿/客家土樓農家菜 附交通
旅遊
9小時前