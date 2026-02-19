沙田早晨│潘頓為「冷娃」現身

「冷娃」是黎廄新星，在港三戰全上名，近兩仗贏馬姿態更輕鬆，升上三班肯定無阻力，奧爾民騎開都要換人，只因潘頓太有分量，而後者亦做足本分，今朝親身替此馬試跑，且未再有為其他馬出試。

換言之，潘頓係為咗「冷娃」專程到場，課後仲同黎昭昇傾了好長時間，必有圖謀。

紀仁安親試超勁赤兔

「超勁赤兔」今朝由紀仁安主試。

「超勁赤兔」仍為爭入選打吡而全力爭分，論馬近況理想，對上四戰三度上名；就算上仗跑千六米排十三檔，留到極後劣勢一樣追近。

周日「超勁赤兔」能否再次贏馬，真係要跑過至知，但今朝羅廄試跑馬之中，唯獨牠由紀仁安主試，其他廄侶大多只由助手考驗，安排大有不同，足見重視程度。