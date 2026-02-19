內圈捕影│「大愛無疆」神色活躍

由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「錶之銀河」助手踱一圈，淡淡定充滿朝氣，身好靚步輕爽，神態活潑力充足，論態出色體力充裕。「大愛無疆」副練踱兩圈，比前更放鬆，情緒不斷改善，神色活躍氣宇軒昂，馬身好靚好壯，極之吸引。

「嘉應奇兵」助手踱兩圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身又壯毛色潤澤，佳態洋溢。「昭易搵」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，身好靚全身肌肉，神態軒昂火氣旺盛，勝後再進一步。

「應龍飛影」助手踱一圈，神情專注汗濕唔多，灰馬身靚全身肌肉，火力不斷增強，進度相當理想。「海鑽石」助手踱兩圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦愈收愈靚，保持上佳進度。

「踏雪尋梅」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火氣好展現活力，近況出色。「友瑩亮」助手踱一圈，雙目有神朝氣勃勃，馬身粗壯肌肉結實，毛水鮮明潤澤，正值勇境毫無疲態。

永勝金駒鋒而試

「永勝金駒」步履輕盈有彈力，正值勇境。

「亨驥」助手踱兩圈，沿途急步搶走，充滿競賽意慾火氣旺盛，身靚毛色油潤，朝氣勃勃觀感極佳。「永勝金駒」助手踱兩圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛色又靚，步履輕盈有彈力，正值勇境及鋒而試。

謝鋒