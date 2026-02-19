晨光追擊│「型到爆」走勢硬朗
更新時間：19:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：19:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：19:00 2026-02-19 HKT
賽事在周日上演，因此不少參戰馬於今朝試跑，勇馬比比皆是，但千八草地暫停使用，現將操練過程報道如下。
「冷娃」戴頭罩由潘頓跳一段，口勁依然重，但對比過往好得多，出腳整齊有力，不斷進步。「型到爆」戴頭罩由助手跳一段，重口改不了，論態好弗喼到身壯，走勢硬朗且充滿勁度。
「都靈冠星」拍「閃電武士」跳兩段，同樣助手，前駒戴頭罩及鼻箍，仍有少許岳頭，但好收斂快慢由人，力度更不斷提升；後駒戴頭罩，神色好過之前，落腳無咁重，多跑下有進展。
「驕陽明駒」戴頭罩由助手跳兩段，不只外觀好靚，且四蹄盡展彈力十足，今季最弗一次。「手機錶霸」戴頭罩由助手跳一段，慣例搶頭走火氣極佳，馬身好粗壯，毛色悅目充滿光澤。
「超勁赤兔」戴頭罩由紀仁安跳兩段，試來精神爽利，步幅開得好闊兼好勁，神態活躍火氣又好。「紅運帝王」戴頭罩由助手跳兩段，暗火湧現神態活躍，毛色油潤好睇，去番最佳時候。
「夢照發」助手跳一段，按住順走，姿態極輕鬆，出腳爽朗有力，雙目炯炯有神。「洪才」戴頭罩由田泰安跳兩段，愈來愈收斂快慢由人，出腳夠咬地唔再步浮浮，有進展。
八仟好運步順開揚
「八仟好運」戴頭罩由助手跳兩段，神情專注步順開揚，出腳俐落再無稚嫩感，勝後更進一步。「星際快車」助手跳兩段，用暗力拉實，火氣相當之好，身壯肌肉展現，吸引不已。
「賢者無敵」戴頭罩由奧爾民跳兩段，出腳整齊俐落，馬身實淨毛色有光澤，觀感唔差。「一起美麗」戴頭罩由助手跳兩段，馬身茁壯毛色深潤，走過步急有力，神態回旺勇況復現。
兆文
