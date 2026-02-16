內圈捕影│「永遠美麗」精神爽利

大多參戰馬昨朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「永遠美麗」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身一直做得好靚，最重要老馬有番啖火。

「喜慶寶」助手踱一圈，比前更加收斂，跑姿順暢落腳輕巧，馬身收得更壯，再進一步鋒芒畢露。

「寶進」助手踱一圈，全程搶走心火湧現，身壯實淨毛色悅目，雙目炯炯有神，仍在勇境未見低落。

「做好自己」助手踱一圈，步挺開揚又有彈力，身色同樣吸引，火力未減半分，持續見好長期呈勇。

「極光之子」助手踱一圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身收靚夠結實，試閘見好愈見吸引。

「天天友福」助手踱一圈，情緒安穩好專注，目光銳利精神奕奕，馬身夠壯無瘦，觀感不俗近況理想。

「超霸勝」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚力度充裕，老馬火氣亦相當唔錯。

「幸運愉快」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步勁爽朗馬身粗壯，毛色有光澤，神態極佳狀態出色。

「鬥志波」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身靚外觀討好，不遜贏馬時候。

「快樂寶寶」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，朝氣勃勃正值勇境。



