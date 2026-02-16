內圈捕影│「永遠美麗」精神爽利
更新時間：01:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：01:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：01:00 2026-02-16 HKT
大多參戰馬昨朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。
「永遠美麗」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身一直做得好靚，最重要老馬有番啖火。
「喜慶寶」助手踱一圈，比前更加收斂，跑姿順暢落腳輕巧，馬身收得更壯，再進一步鋒芒畢露。
「寶進」助手踱一圈，全程搶走心火湧現，身壯實淨毛色悅目，雙目炯炯有神，仍在勇境未見低落。
「做好自己」助手踱一圈，步挺開揚又有彈力，身色同樣吸引，火力未減半分，持續見好長期呈勇。
「極光之子」助手踱一圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身收靚夠結實，試閘見好愈見吸引。
「天天友福」助手踱一圈，情緒安穩好專注，目光銳利精神奕奕，馬身夠壯無瘦，觀感不俗近況理想。
「超霸勝」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚力度充裕，老馬火氣亦相當唔錯。
「幸運愉快」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步勁爽朗馬身粗壯，毛色有光澤，神態極佳狀態出色。
「鬥志波」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身靚外觀討好，不遜贏馬時候。
「快樂寶寶」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，朝氣勃勃正值勇境。
謝鋒
最Hit
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
2026-02-14 22:58 HKT