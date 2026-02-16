Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「永遠美麗」精神爽利

晨操動態
更新時間：01:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：01:00 2026-02-16 HKT

大多參戰馬昨朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「永遠美麗」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身一直做得好靚，最重要老馬有番啖火。

「喜慶寶」助手踱一圈，比前更加收斂，跑姿順暢落腳輕巧，馬身收得更壯，再進一步鋒芒畢露。

「寶進」助手踱一圈，全程搶走心火湧現，身壯實淨毛色悅目，雙目炯炯有神，仍在勇境未見低落。

「做好自己」助手踱一圈，步挺開揚又有彈力，身色同樣吸引，火力未減半分，持續見好長期呈勇。

「極光之子」助手踱一圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身收靚夠結實，試閘見好愈見吸引。
「極光之子」助手踱一圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身收靚夠結實，試閘見好愈見吸引。

「極光之子」助手踱一圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身收靚夠結實，試閘見好愈見吸引。

「天天友福」助手踱一圈，情緒安穩好專注，目光銳利精神奕奕，馬身夠壯無瘦，觀感不俗近況理想。

「超霸勝」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚力度充裕，老馬火氣亦相當唔錯。

「幸運愉快」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步勁爽朗馬身粗壯，毛色有光澤，神態極佳狀態出色。

「鬥志波」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身靚外觀討好，不遜贏馬時候。

「快樂寶寶」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，朝氣勃勃正值勇境。


謝鋒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
14小時前
01:29
領展停車場新年期間全單額外加收10元 司機：覺得唔合理
突發
5小時前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
4小時前
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
影視圈
10小時前
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
4小時前
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影視圈
7小時前
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
影視圈
4小時前
小學校際七人足球賽意外爆紅 網上直播逾千人觀看 季軍球員身形成焦點
小學校際七人足球賽意外爆紅 網上直播逾千人觀看 季軍球員身形成焦點
社會
7小時前