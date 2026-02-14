Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「豐辰」走勢硬朗

晨操動態
大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個，現報道如下。

「金創福威」助手踱一圈，肉身大馬唔論盡，且表現神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，毛色悅目烏卒卒。「豐辰」助手踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色油潤，長期呈勇體力未減。

「三甲之星」助手踱一圈，毛色悅目油潤，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，保持極佳進度。「金滙千帥」助手踱一圈，小心按實順住走，身色俱吸引，過步輕爽力度亦夠，新勝猶勇充滿氣勢。

「綫路英雄」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又靚，早前試閘好更進一步。「天天更好」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，火氣一直旺盛，單論狀態長期出色。

「開心樂園」助手踱一圈，擔高頭走極神氣，步順力度不弱，馬身一早做得好靚，轉倉操足重現勇態。「年年友福」助手踱兩圈，運步如輪神采奕奕，雙耳烔烔目光銳利，馬身壯到不得了，勇態有增無減。

海藍寶暗火展現

「海藍寶」步順有力神態暢旺，近況理想不遜勝時。
「鼓浪飛凡」助手踱一圈，神色明顯無咁淡，火氣亦好番好多，外觀討好身壯色潤，久沉馬大有轉機。「海藍寶」助手踱一圈，步密密輕鬆完成，步順有力神態暢旺，暗火展現現朝氣，近況理想不遜勝時。

謝鋒

