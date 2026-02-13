沙田早晨│「非凡時刻」阿廖俾指示

「非凡時刻」今次改配金誠剛，原來乃騎練歷來首次合作，騎者必定把握機會泊此大碼頭，計此駒實力不俗，今季首三仗跑同程千二，一次跑二一次跑四，今次終於返同程可見真章，今朝此馬一早到內圈出試，矚目在於課前廖康銘跟馬出場，期間多次向鞍上人教路。

君達得丁仔急住接馬

「君達得」今朝出試後丁冠豪匆匆到機坪接馬，重視程度盡顯一二。

「君達得」大前仗在小休後復出，結果出戰千六輸頸位得第三名，之後該路程又入Q，到上仗跑第六表現亦唔曳，奇怪初三賀歲賽明明有四班千六，但卻刻意縮程今次跑千四，丁冠豪有甚麼想法不得而知，不過此馬今朝出試後他匆匆到機坪接馬，重視程度盡顯一二。

國千金阿黎跟出跟入

「國千金」今朝一課黎昭昇跟出跟入。

「國千金」上次贏完，黎昭昇曾表示不欲急於再上陣，讓牠慢慢成長，但現在相隔不足一個月就跑，似乎進度超乎預期，看看此馬最近在從化試閘，以極輕鬆姿態掄元，走勢更添成熟，進幅顯著，馬房短途鎮倉寶，每日出試都見阿黎好緊張，正如今朝一課便跟出跟入。

川河耀駒阿游落隧道

今朝「川河耀駒」操後游達榮趕落隧道底接馬。

今次尾場只限四歲馬競逐，同時為送歲賽最後一戰，各駒戰意無比，「川河耀駒」評分全場最高，上仗初出強配潘頓已反映重視，拚敗今次換布文執韁，戰力未減，再者賽前試從化草閘走勢不俗，至於今朝更是焦點，因為操後游達榮趕落隧道底接馬，也是佢一貫搏殺動靜。