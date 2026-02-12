晨光追擊│「領創動力」力度充裕
更新時間：00:30 2026-02-12 HKT
賽事在周六上演，因此不少參戰馬於昨朝試跑，勇馬比比皆是，現將操練報導過程如下。
「加州勇勝」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，已具備爭勝水準。「英雄豪傑」戴頭罩由黃智弘跳兩段，完全唔似老馬，健步如飛走勢急勁，保養得宜。
「領創動力」戴頭罩由田泰安跳兩段，馬身實淨毛色潤澤，步穩力度充裕，仍在勇境無走樣。「國千金」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，全程搶走，好似扯大纜火氣十足，神態活潑朝氣勃勃。
「超加加」戴頭罩由助手跳兩段，馬身實淨毛色潤澤，步穩力度唔錯，去番最佳時侯。「嵐臣」助手跳兩段，戴頭罩及鼻箍，精神奕奕輕鬆完成，力度保持有餘，毫無疲態。
團結戰靈走勢硬朗
「得道猴王」戴頭罩由助手跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，精神爽利，雙目炯炯有神。「團結戰靈」戴頭罩由助手跳兩段，暗火湧現神態活躍，走勢硬朗有力，不遜贏馬時候。
「部族高手」戴頭罩由潘頓跳一段，走過情緒集中，落腳爽朗懶性盡減，保持上佳進度。「千帆駒」副練跳兩段，神情專注火力俱備，馬身收得更靚，進度相當理想。
「午夜快車」希威森跳兩段，四蹄盡展衝刺，過終點猶有餘勢，目光銳利態況勇銳。「凌登」戴頭罩由希威森跳兩段，少許搶口唔介意，論態愈來愈好，身壯出腳整齊有力。
「浪漫戰神」潘頓跳三段，精神飽滿饒具朝氣，毛色現光澤，觀感最好一次。「赤海」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，一課比一課規矩，馬身已收靚，早熟馬蓄勢待發
「天然數字」戴頭罩由助手一段，步幅開得好闊，毫無稚嫩感，確認踏上正軌。
兆文
