內圈捕影│「辣得金」步履輕盈

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「有心意」巫顯東踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗身好粗壯，單講狀態相當出色。「辣得金」助手踱一圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又夠爽勁，大半程岳高頭走，充滿朝氣精神爽利。

「創科群英」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身比前粗壯好多，保持上佳進度。「紅愛舍」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神色活躍暗火展現，去番最佳時候。

「品德寶寶」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，出腳力度亦足，毛色偏淡一向如此。「魅力知耀」楊明綸踱一圈，大大步走過，步挺力足又夠整齊，雙目有神饒具朝氣，馬身相當之實淨。

「前衛火影」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，新勝猶勇極具好感。「天外迎天」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身收靚毛色潤澤，神采奕奕火氣不俗，傷癒勇況已備。

精彩駿將神態暢旺

「精彩駿將」助手踱兩圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，神態暢旺火氣未減半分，持續態勇毫無疲態。「非凡豪傑」助手踱一圈，細細隻但身夠札實，神態暢旺力度唔差，落腳輕快流暢，保持極佳狀態。

謝鋒