Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「辣得金」步履輕盈

晨操動態
更新時間：15:15 2026-02-10 HKT
發佈時間：15:15 2026-02-10 HKT

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「有心意」巫顯東踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗身好粗壯，單講狀態相當出色。「辣得金」助手踱一圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又夠爽勁，大半程岳高頭走，充滿朝氣精神爽利。

「創科群英」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身比前粗壯好多，保持上佳進度。「紅愛舍」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神色活躍暗火展現，去番最佳時候。

「品德寶寶」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，出腳力度亦足，毛色偏淡一向如此。「魅力知耀」楊明綸踱一圈，大大步走過，步挺力足又夠整齊，雙目有神饒具朝氣，馬身相當之實淨。

「前衛火影」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，新勝猶勇極具好感。「天外迎天」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身收靚毛色潤澤，神采奕奕火氣不俗，傷癒勇況已備。

精彩駿將神態暢旺

「精彩駿將」充滿了氣勢，持續態勇毫無疲態。
「精彩駿將」充滿了氣勢，持續態勇毫無疲態。

「精彩駿將」助手踱兩圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，神態暢旺火氣未減半分，持續態勇毫無疲態。「非凡豪傑」助手踱一圈，細細隻但身夠札實，神態暢旺力度唔差，落腳輕快流暢，保持極佳狀態。

謝鋒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
16小時前
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
政情
2小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
2小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前