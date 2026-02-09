沙田早晨│「比特星」賀賢吼到實

「比特星」加盟賀廄已一段時間，仍未交出頭馬，且看對上三仗起用潘頓同麥道朗執韁，求交代心意盡顯；今次潘頓繼續執韁，能否順利贏番一次不得而知。

然而，今朝「比特星」一早出跳，賀賢特意企起身督操，仲要睇實回程走勢，重視程度可見一斑。

韋達親接金鑽精靈

「金鑽精靈」今朝課後韋達趕到馬房閘口接馬，肉緊到極。

自從元旦日起孖後，韋達已個多月無贏馬，期間仲有馬轉倉他投，練者必諗計盡力數胡。

今戰「金鑽精靈」扳到潘頓，已表明攻堅心意；今朝此馬試跑亦充滿睇頭，除交出極佳走勢外，課後韋達更趕到馬房閘口接馬，肉緊到極。

陸小鳳航哥擺明車馬

「陸小鳳」今朝試跑前葉楚航出跑道口向鞍上人教路。

除了韋達，葉楚航成績亦不太好，目前只得九W。今次練者有匹「陸小鳳」可望打破悶局，一來今朝試跑前航哥出跑道口向鞍上人教路，正是他的一貫搏殺動靜，二來此馬近況不俗，上仗於強組跑近，證明係有戰鬥力之輩，不妨留意。

乘數表全哥極之滿意

「乘數表」今朝操後羅富全到機坪接馬，第一個動作就係摸馬頭以示鼓勵。

羅廄昨日重兵出擊，雖然未能連場數胡，幸好尚有「數字天文」勝出三級賽，看周三仍有惡馬，大有機會延續勝纜。其中最要留意「乘數表」，近仗一再有接近演出，進度已踏上正軌，而全哥好滿意此駒，今朝操後到機坪接馬，第一個動作就係摸馬頭以示鼓勵。

勁沙塵阿廖依依不捨

今朝「勁沙塵」試跑渾身是勁神態威武，廖康銘全程跟實。

「勁沙塵」今季大熟大勇，六戰全數上名，當中更贏了三次，看上仗克服超慢步速照贏，仲要跑出唔錯時間，最厲害連場硬仗毫無疲態，最近再試多課閘相當積極。

今朝「勁沙塵」試跑一樣吸引，跳來渾身是勁神態威武，廖康銘全程跟實，課後仲依依不捨跟埋去千八米草地口。