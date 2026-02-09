晨光追擊│「勁沙塵」神態軒昂

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。

「勁沙塵」戴頭罩由助手跳兩段，扣住走神態軒昂，走勢硬朗有力，外觀又靚身壯色潤。「鼓浪高升」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，按住順走，姿態極輕鬆，出腳爽朗有力，仍具好感。

「時間寶」戴頭罩由助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態生猛朝氣勃勃。「文明福星」戴頭罩由希威森跳一段，想走捉實下唔太聽話，身色都靚狀態不差。

「精算奕然」戴頭罩由助手跳兩段，薄身馬尚算紮實，神態可以，出腳亦夠俐落。「福星小子」戴頭罩由助手跳兩段，含枚俯首，落腳穩力貫注，馬身更靚更實淨。

「龍又生」戴眼罩及頭罩由希威森跳兩段，唔再頭擰擰，並有股蠻勁，灰馬身亦夠壯。「乘數表」戴頭罩由助手跳兩段，馬頭仍岳高，但斂口規矩得多，不斷轉好。

「泰泰精神」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬朗落腳輕快有力，外觀駟正毛色潤澤。「魅力寶駒」、「大利好運」拍「幸運同行」跳兩段，同樣助手，順住一匹跟一匹走，「魅力寶駒」精神飽滿步闊有力，多跑下馬身喼得靚，「大利好運」戴眼罩及頭罩，力度不弱步伐穩健，外觀討好狀態對辦。

「巴閉王」戴頭罩由奧爾民跳兩段，協調性愈來愈好，動作自然得多，確認踏上正軌。「比特星」戴頭罩由助手跳兩段，落腳整齊有力，馬身更見實淨，毛色悅目充滿光澤。

魅力知耀力度充裕

「魅力知耀」戴頭罩由楊明綸跳一段，比前淡定得多，唔再搶口，力度充裕出腳爽勁。「日馳千里」戴頭罩由助手跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，精神爽利，火力亦提升。

兆文