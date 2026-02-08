晨光追擊│「太子」充滿朝氣

雖然是周日晨課，但今朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都做試跑，現將操練過程報道如下。

「亮寶」戴頭罩由助手跳兩段，重口馬捉實側住頭走，火力未減半分，身壯色潤。「太子」戴頭罩由助手跳兩段，規矩得多，無再岳頭岳腦，充滿朝氣進度出色。

「喵喵怪」助手跳兩段，戴頭罩、面箍及鼻箍，全程搶走，好似扯大纜火氣十足，馬身喼得靚，勇態有增無減。「多多好馬」戴頭罩由助手跳兩段，馬仔細細身夠扎實，力度明顯提升，進步充滿好感。

「東來欣賞」助手跳兩段，均速完成，目光銳利，身脹卜卜，毛色充滿光澤。「風雲」戴眼罩由助手拍「寶成智星」及「幻影旋風」跳兩段，出腳爽勁有力，過終點後餘勢尚可，神態回旺重拾勇態。

「活力精神」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，弗到不得了。「非凡豪傑」戴頭罩由助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤觀感極佳。

「快樂高球」戴頭罩由助手拍「天威」跳兩段，少許懶唔介意，神態對辦落腳爽朗，單講狀態好理想。「亞機拉」戴眼罩及頭罩由鍾易禮跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，試來精神爽利，久沉馬有起色。

「始終如一」戴頭罩由助手跳一段，肯走唔懶散，而且夠輕身，神采奕奕，近況好理想。「凝聚美麗」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，出腳急勁，轉腳過程快如閃電，火旺神生身夠壯健，銳氣正盛。

千杯步挺力勁

「千杯」扣住而馳心火湧現，前所未見省鏡。

「千杯」戴頭罩由助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁身又夠壯，前所未見省鏡。「風火猴王」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，外觀做得唔錯，力度課比課好，進度轉好。

兆文