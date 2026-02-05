晨光追擊│「會當凌」愈贏愈醒

大多馬匹留待今朝試跑，昨朝出跳馬並非太多，亦好少勇馬，場面較為冷清，現將操練報導過程如下。

「星光快驅」潘頓跳一段，扣住走神態軒昂，走勢硬朗有力，外觀又靚身壯色潤。「會當凌」周俊樂、「逍遙騎士」助手、「肥仔精神」助手跳兩段，「會當凌」戴頭罩，輕鬆佔取上風神態活躍，馬身壯到不得了，愈贏愈醒，「逍遙騎士」戴眼罩，力度好過之前，神色亦無咁淡，有進步，「肥仔精神」戴眼罩及鼻箍，少許搶口唔介意，論態合格，身壯出腳整齊有力。

「馬錢子」紀仁安拍「星火燎原」助手跳兩段，同樣戴頭罩，前駒無咁論盡，大馬收身上力，神采奕奕，後駒出腳爽勁力貫注，馬身喼得靚，長期呈勇無疲態。「同心同夢」田泰安拍「美周郎」跳兩段，戴面箍，落腳爽又夠主動，充滿朝氣，馬身一早收壯，早熟上力好。

飛黃火氣甚旺

「飛黃」翻步寬闊開揚，論態出色。

「飛黃」戴眼罩由霍宏聲跳三段，翻步寬闊開揚，火氣甚旺，過終點餘勢甚強，論態出色。「紫辰之星」韋達拍伴跳馬跳兩段，戴鼻箍，末段加速有力，仍有點岳頭，但走勢熟練勝前，保持進度。

「縱橫大兄」戴頭罩由希威森跳一段，按住順走，姿態極輕鬆，出腳爽朗有力，饒具好感。「飛馬座」拍「巴閉仔」跳兩段，同樣助手，前駒帶點均速但過步暢順，更重要肯轉腳，精神爽利不斷進步，後駒神色仍淡火氣不足，久沉未有起色。

「海洋帝君」戴頭罩由助手跳兩段，愈來愈收斂快慢由人，有進展。「連連好運」戴頭罩由田泰安跳三段，平穩走過而已，火力欠充裕，神色淡進度未得。

兆文