晨光追擊│「新意馬」持續態勇

雖然是周日晨課，但今朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都做試跑，現將操練過程報道如下。

「勝萬金」戴頭罩由鍾易禮跳兩段，按住走得唔快，力度唔錯馬身無瘦，毛色又夠潤澤。「加州本事」戴眼罩由助手跳兩段，毛色悅目透光澤，身壯肌肉展現，步爽充滿彈力。

「新意馬」戴頭罩由希威森跳三段，用暗力拉實，身壯神態活躍，火氣未減半分，持續態勇。「決一劍」戴眼罩由助手跳兩段，神態專注火力俱備，馬身脹卜卜，去番最佳時候。

閃電星福暗火湧現

「閃電星福」力度更提升不少，確認踏上正軌。

「閃電星福」戴頭罩由助手跳兩段，肯轉腳且暗火湧現，力度更提升不少，確認踏上正軌。「爆笑」助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態軒昂展現朝氣。

「沙井之友」戴頭罩由助手跳兩段，落腳整齊有力，馬身更見實淨，淡定唔急，進度理想。「本領非凡」戴頭罩由助手跳兩段，馬身實淨毛色潤澤，步穩力度充裕，仍在勇境無走樣。

「安泰」戴頭罩由助手跳兩段，步穩力足火氣唔差，毛色油潤有光澤，近況出色。「將義」戴頭罩由助手跳兩段，口勁盡斂聽教聽話，神情集中步伐輕快，相當之吸引。

「翠兒威威」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，按住順走姿態輕鬆，走勢硬朗力度不弱，馬身喼得靚。「竣誠駒」助手跳兩段，跳來似樣似樣，身輕步挺有活力，老而未頹保養好。

「凱明神駒」戴頭罩由助手跳兩段，含枚俯首，落腳穩力貫注，灰馬毛色靚，勇況保持有餘。「獎星」戴頭罩由助手跳兩段，馬身茁壯毛色深潤，走過步急有力，神態又活躍。

「天天耍樂」戴頭罩由助手跳兩段，比前淡定得多，唔再搶口，力度保持仍具朝氣。

兆文