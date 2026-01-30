內圈捕影│「志醒大將」正值勇境

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「應龍飛影」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，灰馬毛色靚身札實，進步上火上力。「志醒大將」助手踱一圈，出腳輕快亦有彈力，神態集中力度唔錯，雙目有神身壯實淨，正值勇境。

「自動自覺」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神色活躍火氣仍盛，不遜贏馬時。「有情有義」助手踱兩圈，情緒安穩好專注，走規亦改善無頭岳岳，轉倉操足現朝氣，具備爭勝水準。

「俏眼光」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，依然醒神展現氣勢。「機械之星」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順有力神態暢旺，外觀駟正身好結實，勝後更進一步。

渡月橋步順力雄

「晒冷」助手踱一圈，出腳爽勁力度貫注，神態軒昂充滿朝氣，馬身好壯毛色亮麗，近況極之出色。「渡月橋」助手踱一圈，全程擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，身又夠壯好結實，勇銳無比。

「一生好彩」助手踱一圈，氣勢未減半分，目光炯炯有神，全程岳高頭神態威武，佳態保持體力充沛。「綠野飛馳」助手踱一圈，走勢暢順輕描淡寫，身壯步挺有力，毛色亮麗復現光澤，比上仗更吸引。

謝鋒