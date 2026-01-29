內圈捕影│「錶之宇宙」朝氣勃勃

大多參戰馬昨朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個，現報導如下。

「錶之宇宙」助手踱一圈，肉身大馬已減磅，馬身收實無肥態，跨步開揚有力，勝後更進朝氣勃勃。「凌登」巫顯東踱兩圈，出腳輕快彈力夠，馬身收靚好實淨，毛色油潤展現光澤，極速上力早熟分子。

「超勁赤兔」助手踱一圈，毛色悅目立立令，馬身壯全身肌肉，步挺急勁力度充沛，保持極佳水準。「銀刺勇士」黃智弘踱兩圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗悅目，精神爽利充滿好感。

「逍遙人生」助手踱兩圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁力度唔錯，馬身一早收壯，展現朝氣進度理想。「自動自覺」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，雙耳烔烔目光銳利，馬身壯到不得了，佳態保持有餘。

精算激流步挺力勁

「精算激流」馬身壯到不得了，仍勇毫無疲態。

「金風萬里」助手踱一圈，馬身極之粗壯，充滿了線條美，神態活躍火氣唔錯，能力一般但狀態弗。「精算激流」助手踱一圈，情緒安穩好專注，步挺力勁精神爽利，馬身壯到不得了，仍勇毫無疲態。

「黃金騎士」助手踱一圈，氣宇軒昂表現淡定，落腳輕巧富彈力，肌肉結實毛色潤澤，走勢譽滿欄邊。「駿馬之星」助手踱一圈，快慢由人表現乖巧，步伐穩健力度足夠，毛色鮮明潤澤，具備爭勝水平。

謝鋒