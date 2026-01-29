晨光追擊│「小鳥天堂」氣宇軒昂

昨朝出跳的參戰馬並非太多，幸好弗馬尚算不少，現將操練報導過程如下。

「跑得好快」戴頭罩由助手跳兩段，好墜手火氣好，翻步急勁有力，外觀靚身結實，近況理想。「小鳥天堂」戴頭罩由何澤堯跳三段，洒開大步衝刺，勁度十足氣宇軒昂，大熟大勇境界，吸引到痹。

「奇異歡星」戴頭罩由田泰安跳兩段，重口馬捉實側住頭走，神態可以身壯色潤，具備爭勝水準。「艾彼奧」戴頭罩由助手跳兩段，聚精會神唔再郁身郁勢，前腳雖出得直但夠勁，馬身實淨毛色靚。

「機械之星」戴頭罩由潘頓跳兩段，試來不徐不疾，收斂神情專注，直路快開反應又好，勝後更加醒神。「綫路光驊」戴頭罩由黃智弘跳兩段，展步流暢力度不弱，神色無咁淡，更有番啖火，有起色。

銳一步伐穩健

「銳一」身壯結實外觀又靚，持續態勇無疲態。

「銳一」戴頭罩由田泰安跳一段，神情專注步伐穩健，身壯結實外觀又靚，持續態勇無疲態。「有情有義」戴頭罩由助手跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，前所未見吸引，轉倉大躍進。

「威利金箭」戴眼罩及頭罩由艾道拿跳一段，四蹄盡展衝刺，過終點猶有餘勢，充滿朝氣極具好感。「金快飛飛」戴頭罩由助手拍「順成之星」跳兩段，愈走愈起勁，角逐興趣甚濃，前所未見咁活躍，大有進步。

「朗日自強」麥文堅跳兩段，晨課向來表現內斂，論態未見走樣，大馬夠輕身，神態對辦。「英雄豪傑」戴頭罩由黃智弘跳兩段，試來精神爽利，翻步急密有彈力，而且火氣唔錯，老馬好現象。

「天然數字」拍「丞匡掠影」跳兩段，同樣戴頭罩及助手試，前駒情緒有改善無咁急躁，不過出腳亦欠缺整齊，力度亦不足，後駒一樣試得唔好，豎尾並頭岳岳，出腳也帶點凌亂。

兆文